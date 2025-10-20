Cần hơn 8.000 tỷ đồng đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Cục Đường bộ Việt Nam về việc xin ý kiến đối với Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Cụ thể, dự án sẽ nâng cấp và mở rộng 3 đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh để đạt tiêu chuẩn đường cấp 3, quy mô 4 làn xe, mặt đường rộng từ 20,5-30 m.

Trong đó, tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ), đoạn Km0+000-Km16+326, với điểm đầu thuộc xã Thạch Hà, điểm cuối thuộc xã Cẩm Bình, chiều dài khoảng 16,33km; tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ), đoạn Km560+830-Km589+660, với điểm đầu thuộc xã Kỳ Văn, điểm cuối thuộc phường Hoành Sơn, chiều dài khoảng 28,83km; tuyến qua Khu kinh tế Vũng Áng, đoạn Km560+830-Km586+970, với điểm đầu thuộc xã Kỳ Văn, điểm cuối thuộc phường Hoành Sơn, chiều dài khoảng 25,55km.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 8.020 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 1.387 tỷ đồng. Dự án được kiến nghị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, với thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026-2028.

Hiện, tuyến Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh bắt đầu từ cầu Bến Thủy (xã Nghi Xuân) đến Đèo Ngang (phường Hoành Sơn), bao gồm cả 2,9km đoạn tuyến cũ theo hướng lên Đèo Ngang, có chiều dài toàn tuyến khoảng 130,4km.

Tuy nhiên, vẫn còn 4 đoạn tuyến quy mô 2 làn xe, đã đưa vào khai thác từ năm 1998 đến năm 2015, đến nay không còn đáp ứng yêu cầu lưu thông trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng nhanh cùng tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa mạnh mẽ, mặt đường xuất hiện nhiều hư hỏng, xuống cấp.

Để có đầy đủ cơ sở thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu và có ý kiến về nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gồm: sự phù hợp với chiến lược, phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và các quy hoạch có liên quan; sự phù hợp về mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư./.

