Cần Thơ: 3 cựu cán bộ, chiến sỹ trại tạm giam lĩnh án hơn 8 năm tù

Nguyễn Văn Trọng và Trần Tuấn Hải có thái độ chống đối, không chấp hành mệnh lệnh của quản giáo, phá ổ khóa một số buồng giam để 60 can phạm, phạm nhân trong các buồng giam ra khỏi nơi giam giữ.

07/07/2021 06:37

Trong lúc lực lượng y tế Trại tạm giam thăm khám cho số can phạm nhân thì một số can phạm nhân lợi dụng kích động, gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ.