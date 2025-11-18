Cần Thơ: Chia sẻ những cách làm hay trong chăm sóc nạn nhân chất độc da cam

Ngày 18/11, tại thành phố Cần Thơ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Tổ chức nhân đạo phi chính phủ của Hoa Kỳ (CRS) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực huy động và quản lý nguồn lực cho cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của 14 tỉnh, thành phố phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào).

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, thời gian qua, các cấp hội đã tích cực, chủ động, vượt qua khó khăn, làm tốt công tác huy động nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để chăm lo cho các nạn nhân, nhất là trong dịp lễ, Tết, khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai, tạo sinh kế cho các nạn nhân để họ nâng cao đời sống, hòa nhập cộng đồng.

Nhiều tỉnh, thành, hội đã có cách thức, phương pháp vận động phù hợp, hiệu quả, lấy kết quả vận động làm thước đo, không hình thức hoặc trông chờ vào cấp trên.

Công tác quản lý quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, cũng còn cấp hội do một số nguyên nhân nên việc huy động nguồn lực hiệu quả chưa cao, vì thế việc chăm lo cho các nạn nhân trên địa bàn còn khó khăn.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN).

Để đảm bảo cho các cấp hội thực hiện công tác huy động, quản lý nguồn lực đồng bộ, thống nhất, có kỹ năng vận động phù hợp, bài bản, có tính thuyết phục cao, việc tổ chức hội nghị tập huấn có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa trang bị những kiến thức cơ bản từ khái niệm, chu trình huy động đến xây dựng chiến lược huy động, vừa giúp thực hành lập kế hoạch, viết đề xuất tài trợ đến hoàn thiện kế hoạch dự án vận động các nguồn lực.

Trong 2 ngày (18 và 19/11) diễn ra hội nghị, các học viên sẽ được giới thiệu, phân tích làm rõ các khái niệm, chu trình vận động nguồn lực; đặc thù tổ chức và phân tích bối cảnh thực tế để xây dựng nhu cầu huy động, vận động nguồn lực; xác định nguồn lực tiềm năng và xây dựng chiến lược huy động; hướng dẫn lập kế hoạch, xây dựng dự án, viết đề xuất tài trợ và huy động các nguồn lực, nhân lực, tình nguyện viên, cộng tác viên; thực hành lập kế hoạch và hoàn thiện kế hoạch, dự án vận động các nguồn lực…

Đây cũng là dịp để cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trao đổi, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, nhất là các kinh nghiệm quý trong huy động và quản lý nguồn lực, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và trong xây dựng tổ chức hội da cam các cấp vững mạnh toàn diện./.

Chùa Thiền Tông Tân Diệu đồng hành cùng chương trình "Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam" Sáng ngày 10/8, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, hàng nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức xã hội đã cùng tham gia chương trình "Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam" lần thứ 18.