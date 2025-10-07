Cao Bằng phát lệnh khẩn cấp ứng phó mưa lũ, Bắc Ninh ngập lụt diện rộng

Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã phát đi lệnh khẩn cấp yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành và chính quyền các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về công tác sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các xã Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Lâm, Lý Bôn, Nam Quang, Hòa An, Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, Phục Hòa và các điểm có nguy cơ cao.

Sở Xây dựng và Công an tỉnh phải bố trí lực lượng thường trực tại các cầu, cống, ngầm tràn và các đoạn đường giao thông xung yếu để cắm biển cảnh báo, chốt chặn, phân luồng, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn ứng trực 24/24, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có tình huống khẩn cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy nông Cao Bằng phải rà soát ngay các hồ chứa, đập dâng, hệ thống đê điều, kè bảo vệ bờ sông, kiểm tra tình trạng thân đập, cống và cửa van để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố.

Sở Công Thương và Công ty Điện lực Cao Bằng cần kiểm tra, bảo vệ an toàn các công trình điện, hệ thống truyền tải, trạm biến áp, kho tàng ven sông suối, đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn tuyệt đối cho người dân, đồng thời chủ động cắt điện tại các khu vực ngập lụt.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đánh giá mức độ an toàn của các công trình xây dựng, khu đô thị và khu dân cư tập trung ven sông, đặc biệt lưu ý các công trình đang thi công hoặc có kết cấu đất đá yếu, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, thực hiện biện pháp gia cố và di dời vật tư, thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng tuần tra trên sông Hiến. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN.)

Các cơ quan truyền thông phải phát liên tục các bản tin khẩn, hướng dẫn người dân biện pháp phòng tránh, tự bảo vệ tính mạng và tài sản. Chính quyền địa phương cần thông tin trực tiếp đến từng hộ dân qua loa truyền thanh, mạng xã hội, tin nhắn… không để người dân thiếu thông tin cảnh báo.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn, huy động tối đa lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân và bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục diễn biến lũ và phát hành bản tin tiếp theo vào lúc 15h30 cùng ngày.

Theo bản tin “Lũ khẩn cấp trên các sông tỉnh Cao Bằng” phát lúc 11h30 cùng ngày của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, mực nước các sông lớn như Bằng Giang và Gâm đã vượt báo động cấp 3 từ 0,11 đến 0,65 mét và dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh, có thể vượt đỉnh lũ thêm 1,5 đến 2 mét trong vòng 6 đến 24 giờ tới.

Nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng, lũ quét và sạt lở đất đang hiện hữu, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối, đô thị và khu dân cư. Sáng nay, nhiều địa phương đã ghi nhận thiệt hại nặng nề do mưa lớn và ngập lụt, khiến giao thông tê liệt, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngầm tràn giao thông đi thôn Biểng, nơi có 3 trường: mầm non, tiểu học, Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS An Lạc (Bắc Ninh) bị chia cắt, khiến học sinh không đến được trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, tại tỉnh Bắc Ninh, trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn trên diện rộng, ngày 7/10, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn kiểm tra tình hình ngập lụt, sự cố thiên tai tại các xã Bố Hạ, Tiên Lục và Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh.

Tại xã Bố Hạ, đoàn công tác ghi nhận nhiều khu vực bị chia cắt cục bộ do lũ trên sông Thương dâng cao, một số tuyến đường ngập sâu không thể lưu thông.

Hiện 7 thôn thuộc xã Bố Hạ cũ bị cô lập, đoạn đê bối Xuân Lan dài khoảng 1km bị tràn, nước lũ đang lên rất nhanh, việc đắp đê bối không thể thực hiện được.

Xã đã huy động lực lượng trực chiến, hỗ trợ người dân và duy trì liên lạc với các vùng bị chia cắt. Đáng chú ý, cầu Đông Sơn mới được xây dựng nhưng cầu cũ chưa được tháo dỡ, gây cản trở dòng chảy và tích tụ rác thải sau mỗi mùa mưa.

Tại xã Tiên Lục, mưa lớn dồn dập khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và diện tích hoa màu bị ngập, chia cắt. Trong khi đó, xã Mỹ Thái không chỉ bị ngập lúa, hoa màu mà còn xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại đoạn đê tả Thương (K2+600), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Xã đã khẩn trương huy động lực lượng, vận chuyển đất, đóng cọc để gia cố đê.

Trước diễn biến phức tạp, nước lũ sẽ tiếp tục dâng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần rà soát toàn bộ điểm ngập, bố trí cán bộ trực, cảnh báo người dân không đi qua vùng nguy hiểm; chủ động cảnh báo nếu ngập úng kéo dài, chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, nhu yếu phẩm cung cấp đầy đủ cho nhân dân vùng bị chia cắt.

Những điểm có nguy cơ sạt lở cần được cảnh báo sớm để người dân chủ động tránh xa, bảo đảm an toàn.

Trước đó, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, mực nước các sông trong tỉnh lúc 11 giờ ngày 7/10, trên sông Thương: tại Cầu Sơn mực nước 16,20m, trên báo động III là 0,2m; Tại Phủ Lạng Thương là 5,56m, trên báo động II là 0,26m. Trên sông Lục Nam, tại Cẩm Đàn là 40,02m, dưới báo động I là 0,98m; Tại Chũ là 9,60m, dưới báo động I là 1,40m; Tại Lục Nam là 5,13m, dưới báo động II là 0,17m.

Trên sông Cầu, tại Phúc Lộc Phương là 6,48m, trên báo động I là 0,48m; tại Đáp Cầu là 4,9m, dưới báo động II là 0,4m. Trên sông Đuống: Tại Bến Hồ là 5,09m, dưới báo động I là 1,71m.

Nhận định khả năng lũ trên các sông do ảnh hưởng của hội tụ kinh hướng gió Nam đến Đông Nam từ phía Đông hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11 và rìa tây áp cao Cận nhiệt đới, ngày và đêm 7/10 đến ngày 8/10, các nơi trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; từ ngày 8/10 xu hướng mưa giảm dần về diện và lượng.

Từ ngày 7 -9/10, các sông trong tỉnh xảy ra một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2- 5m.Cảnh báo trong bối cảnh đất đã ngậm đủ nước, mực nước các sông đang ở mức cao, dưới tác động của đợt mưa do bão số 11, cần chủ động đề phòng lũ lớn trên các sông gây ngập lụt ở khu vực trũng, thấp ven sông và các tuyến phố đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực các xã vùng núi phía đông tỉnh (Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Sơn Động, Vân Sơn, An Lạc, Đại Sơn, Biên Sơn, Chũ, Nghĩa Phương, Lục Nam, Phượng Sơn) và vùng cao xã Yên Thế./.

