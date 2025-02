Cây vĩ cầm Stradivarius nổi tiếng thế giới có giá 11,3 triệu USD

Một cây vĩ cầm Stradivarius quý hiếm, do bậc thầy Antonio Stradivari chế tác cách đây hơn 300 năm trong thời kỳ hoàng kim của ông, đã được bán với giá 11,3 triệu USD tại một cuộc đấu giá do Sotheby’s tổ chức ở New York (Mỹ).

Bà Mari-Claudia Jimenez - Chủ tịch Sotheby’s nhận xét: “Cây vĩ cầm phi thường này đại diện cho đỉnh cao của nghệ thuật chế tác và lịch sử âm nhạc cổ điển. Âm thanh vô song và xuất xứ danh giá của nó đã mê hoặc các nhà sưu tầm cũng như nhạc công.”

Cây đàn mang tên “Joachim-Ma Stradivarius” này đã trở thành nhạc cụ đắt thứ ba từng được bán đấu giá, tuy nhiên danh tính người mua không được tiết lộ. Kỷ lục về mức giá cao nhất hiện thuộc về một cây Stradivarius khác, mang tên “Lady Blunt,” được bán vào năm 2011 với 15,9 triệu USD.

Nhà đấu giá Sotheby’s nhận định: “Điều khiến Joachim-Ma Stradivarius trở nên khác biệt chính là âm thanh đặc biệt của cây đàn – phong phú, phức tạp và sâu lắng.”



Cây đàn từng thuộc sở hữu của nghệ sỹ vĩ cầm người Trung Quốc danh tiếng Si-Hon Ma. Trước khi qua đời năm 2009, ông đã tặng lại nhạc cụ này cho Học viện Âm nhạc New England (NEC) ở Boston với điều kiện cây đàn sẽ được bán trong tương lai để gây quỹ học bổng.

Trước nữa, nhạc cụ thuộc về danh cầm người Hungary thế kỷ 19 Joseph Joachim, người nổi tiếng với những hợp tác cùng các nhà soạn nhạc huyền thoại như Johannes Brahms./.

Các món đồ của Bob Dylan được bán đấu giá gần 1,5 triệu USD Một trong những vật phẩm nổi bật của Bob Dylan được bán đấu giá là bản thảo lời bài hát huyền thoại "Mr. Tambourine Man" được bán với giá lên tới tới 580.000 USD.