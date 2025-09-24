Chấn chỉnh, khắc phục bất cập thi công tuyến truyền dẫn ngầm tại Buôn Ma Thuột

Phản hồi bài viết của TTXVN về công trình xây dựng tuyến truyền dẫn ngầm trên một số tuyến đường thuộc phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) chưa thực hiện bảo đảm các quy định về hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, ngày 24/9, đại diện lãnh đạo Viettel Đắk Lắk - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (đơn vị được cấp phép thi công dự án này) cho biết đã tiến hành kiểm tra công trình xây dựng, chấn chỉnh đơn vị thi công, xử lý khắc phục những bất cập như bài báo nêu.

Tại công trình xây dựng trên tuyến đường Phan Bội Châu (phường Buôn Ma Thuột), ông Phạm Đình Hải, Phó Giám đốc Viettel Đắk Lắk nghiêm túc phê bình đơn vị thi công đã để xảy ra những bất cập trong quá trình thi công thời gian qua, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Phó Giám đốc Viettel Đắk Lắk yêu cầu đơn vị thi công phải tuyệt đối thực hiện bảo đảm các quy định về an toàn hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trong thời gian thi công sắp tới.

Việc đào hố xây dựng phải thực hiện hoàn thành từng hố rồi mới tiến hành đào hố khác. Nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm, Viettel Đắk Lắk sẽ lập biên bản đình chỉ đơn vị thi công.

Ghi nhận trong ngày 24/9, đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại dịch vụ xây dựng Hoàng Kim Phát đã cho công nhân tiến hành vận chuyển lớp đất đỏ chất đống trên vỉa hè, thực hiện rào chắn an toàn và có cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực hố sâu.

Công nhân cũng khẩn trương thi công lắp đường ống ngầm để hoàn trả mặt bằng. Các điểm tập kết vật liệu xây dựng cũng được thu dọn gọn gàng.

Trước đó, chiều 23/9, hệ thống điện ngầm của một cơ quan nhà nước trên đường Phan Bội Châu bị hư hỏng trong quá trình thi công cũng đã được đơn vị thi công tiến hành sửa chữa bảo đảm, an toàn.

Ông Nguyễn Đình Tính, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại dịch vụ xây dựng Hoàng Kim Phát cho biết, trong ngày 24/9, công ty đã huy động 60 công nhân để thực hiện khắc phục những tồn tại xảy ra tại Dự án xây dựng tuyến truyền dẫn ngầm trên tuyến đường Phan Bội Châu và Lê Thánh Tông. Công ty cam kết không để xảy ra vi phạm, gây ảnh hưởng cuộc sống người dân và hư hại hạ tầng thiết yếu trên các tuyến đường.

Thông tin từ Vietell Đắk Lắk cung cấp, công trình xây dựng tuyến truyền dẫn ngầm trên một số tuyến đường thuộc phường Buôn Ma Thuột thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng cống bể phục vụ mở rộng mạng truyền dẫn ngầm hóa năm 2024 tại Đắk Lắk. Chủ đầu tư là Tổng Công ty mạng lưới Vietell - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Vì thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nên Viettel Đắk Lắk là đơn vị xin cấp giấy phép thi công.

Như TTXVN đã thông tin, tháng 5/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) đã cấp giấy phép thi công cho Viettel Đắk Lắk - Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội được phép đào vỉa hè để thi công công trình xây dựng tuyến truyền dẫn ngầm trên một số đoạn thuộc tuyến đường Lê Thánh Tông và Phan Bội Châu (thuộc thành phố Buôn Ma Thuột (cũ), nay thuộc phường Buôn Ma Thuột) để phục vụ thông tin liên lạc tại khu vực.

Tuy nhiên, đơn vị thi công đã không thực hiện bảo đảm các quy định về bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Người dân phản ánh tình trạng công nhân khoan đào vỉa hè ảnh hưởng đến hệ thống điện, đào hố sâu nhưng không có biện pháp rào chắn an toàn, đất được đào lên chất thành từng đống, tập kết vật liệu xây dựng chắn lối đi bộ trên vỉa hè…/.

