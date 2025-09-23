Tăng mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cảng hàng không Long Thành

Ngày 23/9, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9013/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tập trung hoàn thiện để phục vụ bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật vào ngày 19/12/2025

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư các Dự án thành phần thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật tiến độ thi công các hạng mục công trình, gói thầu, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) yêu cầu nhà thầu thi công các gói thầu thuộc dự án thành phần 2 bổ sung nhân lực, máy móc thiết bị, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm các mốc tiến độ như đã cam kết; tiếp tục chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) tập trung hoàn thiện các công việc để phục vụ bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật vào ngày 19/12/2025.

Bảo đảm đủ nguồn vật liệu cho dự án thành phần 3 hoàn thành trong tháng 9/2025

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp vật liệu đá về công trường từ các mỏ đang khai thác; kịp thời giải quyết các vướng mắc về thủ tục đối với các mỏ đá đã được phân khai (nhưng chưa thể khai thác) bảo đảm đủ nguồn vật liệu cho dự án thành phần 3, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án và hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nhiên liệu trong tháng 9/2025.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thi công, điều chỉnh, cập nhật tiến độ theo tuần đối với từng hạng mục, gói thầu thuộc dự án thành phần 3; kịp thời tổ chức xử lý các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công; chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính…, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, thi công cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành theo tiến độ đã cam kết, đặc biệt là các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý tập trung ưu tiên tổ chức thi công hoàn thành các hạng mục cầu cạn kết nối với nhà ga; các tuyến kỹ thuật đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch, nhất là các tuyến phải hoàn thành trước để lắp đặt các thiết bị, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường dây tín hiệu... phục vụ việc vận hành thử nghiệm hoàn thành công trình.

Đường cất hạ cánh số 1 sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu bay hiệu chuẩn. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp vật liệu, chủ động tìm kiếm thêm nguồn vật liệu khác cho dự án, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án như đã cam kết; thường xuyên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức khai thác của các nhà thầu tại các mỏ đá được áp dụng cơ chế đặc thù bảo đảm phù hợp với tiến độ thi công, tuân thủ quy định pháp luật.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng bảo đảm việc hoàn thành các hạng mục phục vụ công tác tổ chức bay hiệu chuẩn, bay kỹ thuật theo kế hoạch; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh đầu tư 4 kho hàng hóa trong tháng 9/2025.

Phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng phương án, kịch bản cho chuyến bay kỹ thuật bảo đảm an toàn, đúng tiến độ yêu cầu.

Các chủ đầu tư đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định, không vì tiến độ mà bỏ qua, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động trên công trường...

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang gấp rút thi công. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án hạ tầng kết nối cơ bản không còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục, vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng; một số tồn tại, vướng mắc hiện nay không lớn, chủ yếu liên quan đến công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Tuy nhiên, hiện nay khối lượng công việc còn lại rất nhiều, nhiều việc khó, phức tạp trong khi thời gian không còn nhiều, điều kiện thời tiết không thuận lợi. Điều này đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu cần nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện./.

Đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường kết nối, phát huy hiệu quả Sân bay Long Thành Do Sân bay Long Thành có quy mô lớn, mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển của khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương nên vấn đề giao thông kết nối được coi là yếu tố tiên quyết.