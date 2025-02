Chỉ cần thay đổi nhỏ, bạn có thể ngăn ngừa được bệnh gan nhiễm mỡ

Những thay đổi đơn giản, bao gồm uống nhiều nước hơn và giảm lượng rượu, cùng với việc ăn uống lành mạnh, có thể giúp ngăn ngừa một mối nguy hiểm sức khỏe có thể dẫn đến tử vong.

Gan là một cơ quan quan trọng giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất, miễn dịch, tiêu hóa, giải độc và lưu trữ vitamin, cùng với nhiều chức năng khác.

Chế độ ăn uống không lành mạnh, ít vận động hoặc thừa cân là những nguyên nhân gây bệnh gan nhiễm mỡ.

Các triệu chứng trong giai đoạn đầu thường ít và nhẹ, nhưng người bệnh có thể cảm thấy mệt mỏi, đau ở phía trên bên phải của bụng và/hoặc giảm cân không rõ nguyên nhân.

Nếu tình trạng tích tụ mỡ bất thường tiến triển, nó có thể gây viêm gan, xơ hóa và nghiêm trọng hơn là xơ gan, có thể dẫn đến các tình trạng nguy hiểm như ung thư gan và suy gan.

“Gan nhiễm mỡ là một trong những mối nguy hiểm sức khỏe bị đánh giá thấp nhất,” Tiến sỹ Michael Manns, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Gan Đức, nhấn mạnh.

Đồng thời, Tiến sỹ Michael Manns cho biết đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm gan ở các quốc gia phương Tây.

May mắn thay, theo các chuyên gia, những thay đổi nhỏ trong lối sống có thể rất hiệu quả trong việc bảo vệ gan của bạn.

1. Thay đổi chế độ ăn uống

Giảm lượng chất béo và đường, vì những thực phẩm chứa nhiều đường và axit béo bão hòa, hoặc thực phẩm chế biến quá mức sẽ gây gánh nặng cho gan. Tránh uống nước ngọt có chứa hàm lượng fructose cao.

Thay vào đó, hãy ăn thường xuyên các thực phẩm nguyên chất như rau củ tươi và trái cây ít đường, cùng với các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt. Trái cây nên ăn trực tiếp thay vì uống trong các loại sinh tố, vốn thường có hàm lượng fructose cao.

2. Uống nước thông minh

Hãy uống nhiều nước hoặc trà không đường, giúp gan thực hiện các chức năng thiết yếu như loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể.

Càphê cũng có thể mang lại những tác động tích cực. Nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra khả năng giảm tổn thương gan từ việc tiêu thụ càphê.

3. Uống ít rượu

Việc tiêu thụ rượu có kiểm soát và vừa phải là rất quan trọng đối với sức khỏe gan của bạn. Theo chuyên gia, khi gan đã gặp vấn đề thì việc không uống rượu hoàn toàn là lựa chọn tốt nhất.

4. Vận động nhiều hơn

Hãy đưa việc tập thể dục vào thói quen hàng ngày của bạn. Không cần phải quá tốn thời gian hay tăng cường độ. Đi bộ, đạp xe đi làm hoặc sử dụng cầu thang thay vì thang máy đều tốt cho sức khỏe.

Nếu có thể, bạn hãy đi bộ trong khi sử dụng điện thoại tại văn phòng. Đây cũng là một cách để tích lũy thêm thời gian vận động./.

Gan được ví như nhà máy tổng hợp nên các chất cần thiết cho cơ thể: dự trữ đường, tổng hợp lipid, protein, các yếu tố đông máu...

Tổn thương gan do bất kỳ nguyên nhân gì đều có thể dẫn đến tình trạng viêm rồi sau đó xơ hóa gan. Khi xơ gan, cơ thể sẽ suy kiệt vì thiếu dưỡng chất, rối loạn đông máu, cổ trướng, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản...lúc này các biện pháp điều trị thường ít kết quả.

Một trong những nguyên nhân gây tổn thương gan thường gặp hiện nay là gan nhiễm mỡ.

Gan nhiễm mỡ được chia làm hai nhóm: gan nhiễm mỡ do rượu và không do rượu. Ở cả hai nhóm người ta đều nhận thấy các tế bào gan chứa đầy các hạt mỡ. Gan nhiễm mỡ do rượu là một giai đoạn trong quá trình tiến triển của bệnh gan do rượu. Nếu không điều trị tốt sẽ dẫn đến viêm và xơ gan rượu./.