Chiêu đãi kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Tối 26/9 tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã dự và phát biểu tại Tiệc chiêu đãi Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2025) do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Cùng dự hoạt động có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương Việt Nam cùng đại diện Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong 76 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt là trong hơn 10 năm “thời đại mới” từ sau Đại hội XVIII (2012), dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, nhân dân Trung Quốc đã xây dựng thành công, toàn diện xã hội khá giả, có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; đất nước Trung Quốc đang ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong các vấn đề an ninh, phát triển, văn minh và quản trị toàn cầu.

Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ những năm gần đây, dưới sự quan tâm chỉ đạo, định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc không ngừng được đẩy mạnh và phát triển toàn diện, thực chất, thể hiện qua các lĩnh vực: tin cậy chính trị và trao đổi chiến lược cấp cao được tăng cường; kết nối chiến lược được triển khai mạnh mẽ; hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư tăng trưởng mạnh; nền tảng xã hội được củng cố vững chắc; duy trì trao đổi, tích cực xử lý ổn thỏa các khác biệt trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẵn sàng cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo nhận thức chung và định hướng “6 hơn,” đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển bền vững; từ đó tăng cường liên kết toàn diện giữa các nước trong khu vực và toàn cầu, mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả các bên.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Vương Quần đã điểm lại những thành tựu to lớn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đạt được trong 76 năm qua.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Vương Quần phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Vương Quần nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đã hoàn thành thắng lợi mục tiêu 100 năm thứ nhất, xây dựng toàn diện xã hội khá giả, mở ra hành trình mới xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng nâng cao, đóng góp tích cực cho các vấn đề an ninh, phát triển, văn minh và quản trị toàn cầu; khẳng định Trung Quốc kiên trì mở cửa trình độ cao, chủ động chia sẻ lợi ích thị trường quy mô siêu lớn, kiên trì đi theo con đường phát triển hòa bình.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc Vương Quần nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị, núi liền núi, sông liền sông, là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt,” cùng chung chí hướng, chia sẻ tương lai.

Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; sẵn sàng cùng Việt Nam quán triệt thực hiện nhận thức chung cấp cao, kiên trì định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước về việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, không ngừng làm phong phú nội hàm thời đại của Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược./.

