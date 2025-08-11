Bản tin 60s ngày 11/8/2025 gồm những nội dung sau:

Chính quyền Thành phố Huế phản hồi lý do tháo dỡ lô cốt trên di tích Thượng Thành.

Hơn 50.000 khán giả “nhuộm đỏ” sân vận động Mỹ Đình trong đêm nhạc “Tổ quốc trong tim”.

Lời khai của cô gái Thành phố Hồ Chí Minh mất tích 3 ngày sau khi lên xe ôm công nghệ.

Tạm giữ đối tượng mạo danh “chạy sổ đỏ”, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Bắt nghi phạm nhiều lần đột nhập homestay trộm tài sản của du khách.

Tổng thống Trump kêu gọi di dời người vô gia cư khỏi Washington DC.

Giải cứu 15 người di cư trong thùng xe tải đông lạnh ở Pháp.

'Ukraine nhất trí với bất cứ hình thức ngừng bắn nào'./.