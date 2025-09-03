Super Hi International, đơn vị quản lý hoạt động quốc tế của chuỗi lẩu Haidilao, vừa báo cáo doanh thu 1.148 tỷ đồng tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 1,6% so với cùng kỳ 2024.

Bản tin 60s ngày 3/9/2025 gồm những nội dung sau:

Mỹ Tâm gây ấn tượng mạnh với ảnh chụp tại Quảng trường Ba Đình.

Chủ chuỗi Haidilao thu 1.148 tỷ đồng tại Việt Nam.

Triển lãm “Thành tựu đất nước” kéo dài đến 15/9, Thủ tướng quy định một số vấn đề.

Điều đặc biệt về “vị tướng trong sách giáo khoa” gây chú ý tại lễ diễu binh 2/9.

Hà Nội hút khách kỷ lục, doanh thu gần nghìn tỷ đồng dịp Quốc khánh.

Nhiều chùa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Vu lan 2025 với nghi thức bông hồng cài áo, thả hoa đăng.

Nga nêu loạt điều kiện để chấm dứt xung đột Ukraine.

Israel mở chiến dịch lớn nhằm kiểm soát thành phố Gaza./.