Chủ tịch nước: Đảng bộ Phú Thọ cần giữ vững đoàn kết, thống nhất cao hành động

Sáng 30/9, tại Trung tâm Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự đại hội có các đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Đặc biệt, Đại hội chào đón sự tham dự của 500 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 257.000 đảng viên được lựa chọn từ 152 đảng bộ trực thuộc sau hợp nhất các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình.

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và văn kiện của Đại hội đại biểu tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 030.

Đưa Phú Thọ thành một trong những cực tăng trưởng vùng Thủ đô

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 Đặng Xuân Phong nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa trọng đại, là dấu mốc mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất, đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Đất Tổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt nội dung, chương trình đã đề ra.

Theo báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù còn có một số hạn chế, bất cập, thiếu sót nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước hợp nhất và tỉnh Phú Thọ hiện nay đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu, luôn bám sát, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; xác định đúng và trúng các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp để khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế; chủ động, sáng tạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ,... từ đó đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Đại hội đặt ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó Phú Thọ đã tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các chủ trương, quyết sách của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thực hiện nghiêm túc công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên suy thoái, vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Kinh tế có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 7,5%; cao hơn giai đoạn 2016-2020 (7,0%/năm) và cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế năm 2024 đạt 390 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 105,2 triệu đồng (gấp 1,48 lần so năm 2020). Giải ngân vốn hằng năm trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Huy động nguồn lực cho đầu tư tăng trưởng khá, tăng bình quân 13,6%/năm.

Văn hóa, xã hội và con người có nhiều tiến bộ, góp phần phát huy, lan tỏa không gian văn hóa vùng đất Tổ, người Việt cổ. Giáo dục đào tạo tiếp tục được đổi mới theo hướng căn bản, toàn diện, chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được nâng lên.

Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh có bước phát triển tích cực. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm. Đời sống của người dân được cải thiện. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, dân tộc, tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Quốc phòng an ninh được bảo đảm, ổn định. Quan tâm xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tham nhũng, công nghệ cao, buôn lậu; nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế.

Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực chính; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị; xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, chất lượng cuộc sống được nâng lên toàn diện, nhân dân có thu nhập cao, văn minh, hạnh phúc; giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh và kết nối vùng.

Báo cáo chính trị cũng đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, đồng thời xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó 3 khâu đột phá được xác định là đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại với trọng tâm là phát triển nhanh hạ tầng số, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng và hạ tầng đô thị mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng; các vị khách quý; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, và các đại biểu chính thức về dự đại hội lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước đánh giá Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở, đại hội cấp trên cơ sở và cấp xã; bảo đảm chặt chẽ, chất lượng và hoàn thành sớm nhất cả nước, tạo được không khí đoàn kết, tin tưởng cao trong Đảng bộ và nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Đại hội đại biểu tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước cho rằng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, kế thừa, phát huy những thành tựu, bài học hay trong các nhiệm kỳ trước, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Điểm lại một số thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, cũng như phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch nước lưu ý đó là những vấn đề Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích thật kỹ, xác định rõ và đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục-đào tạo của vùng; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ tỉnh cần giữ vững đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Trong số đó, cần đặc biệt tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong đảng bộ tỉnh; gắn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ với đội ngũ đảng viên; đội ngũ cán bộ chủ trì, nhất là người đứng đầu với đội ngũ cấp ủy viên; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân; triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đúng, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cần tập trung triển khai có hiệu quả các đột phá chiến lược, bao gồm: Hoàn thiện thể chế; tập trung phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững; thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư chiến lược, đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; phát triển y tế, giáo dục và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; trong đó, ưu tiên đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ, logistics và chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường; tăng cường liên kết phát triển vùng theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị "về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045."

Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cùng với đó, theo Chủ tịch nước, cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị, xã hội, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Quán triệt sâu sắc tinh thần không đánh đổi môi trường, văn hóa và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng đơn thuần; phát triển cân bằng, hài hòa giữa các vùng trong tỉnh, bảo đảm an sinh, tiến bộ xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa của tỉnh và các dân tộc, bảo vệ sinh thái và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Trong quá trình phát triển, phải đặc biệt quán triệt tinh thần: Con người là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể của mọi chiến lược phát triển.

Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Phú Thọ đã sớm chủ động cho chủ trương xây dựng một số nghị quyết chuyên đề của cấp ủy tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế; về phát triển văn hóa, con người, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ; về khai thác, tận dụng tối đa các nguồn lực cho đầu tư, phát triển... và các đồng chí đã tự đặt mục tiêu phát triển cao để phấn đấu thực hiện.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại hội thành công là rất quan trọng, nhưng biến ý chí, khát vọng, quyết tâm của toàn Đảng bộ, của toàn dân, của Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ thành hiện thực mới là thành công, là mong muốn của tất cả.

Chủ tịch nước đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa I cần khẩn trương, quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chặt chẽ, nghiêm túc, bài bản, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, có lộ trình, mốc thời gian hoàn thành.

Những việc triển khai trong năm 2025 cần tập trung thực hiện ngay, đảm bảo tiến độ, chất lượng để nhân dân, cán bộ, đảng viên thấy rõ được những thay đổi mang tính đột phá của Nghị quyết Đại hội.

Chủ tịch nước khẳng định Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng là Đất Tổ Hùng Vương linh thiêng, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ gồm 97 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 27 đồng chí.

Ban Tổ chức Trung ương cũng thông báo chủ trương của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đặng Xuân Phong tiếp tục điều hành, chỉ đạo hết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030./.

