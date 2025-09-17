Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra ngày 29-30/9/2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách mới, tạo động lực phát triển bền vững.

Đặc biệt, tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người dân kỳ vọng nhận được sự quan tâm hơn nữa về công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Có chính sách hỗ trợ nhân dân vùng sâu, vùng xa

Hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Phú Thọ kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt. Chính quyền sẽ quan tâm nhiều hơn tới an sinh xã hội, để tạo động lực phát triển đồng đều, toàn diện, bền vững, thực sự xứng đáng với vị thế vùng đất cội nguồn dân tộc.

Tại xã Cao Sơn, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ xã, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn mới 2025-2030 như: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tiềm năng, phấn đấu đến năm 2030 đưa xã Cao Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Một số chỉ tiêu cụ thể như: Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 30%/năm, đạt trên 2 tỷ đồng vào năm 2030; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3-5%/năm; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tuy nhiên sau hợp nhất, địa giới hành chính của xã tương đối rộng, địa hình chia cắt, đi lại khó khăn; giao thông xuống cấp. Bên cạnh đó, kinh tế tư nhân còn yếu, thu ngân sách Nhà nước chưa cao và bền vững… đặt ra những khó khăn, thử thách trong lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cao Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Chính quyền xã Cao Sơn (Phú Thọ) phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cao Sơn Đinh Thị Kiều cho biết, sau hợp nhất và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp thực hiện những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; đồng thời tích cực tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Đảng bộ xã đã triển khai các văn bản, tuyên truyền tới các xóm thông qua nhiều hình thức sử dụng loa phát thanh xóm, trực tiếp tại các cuộc họp sinh hoạt chi bộ...

Địa phương vận động các gia đình trên địa bàn trang hoàng nhà cửa, chỉnh trang đường xá gọn gàng, sạch sẽ; cắm cờ, treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường.

Đảng bộ xã Cao Sơn và người dân kỳ vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ sẽ đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu, chương trình hành động sát với đời sống nhân dân; đặc biệt quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông; có những chính sách đầu tư để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo...

Người dân kỳ vọng nhiệm kỳ này đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (đoạn qua địa phận xã Cao Sơn) hoàn thành sẽ tạo đà thuận lợi thông thương để địa phương có cơ hội thu hút đầu tư và phát triển các ngành: Du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ… góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Đinh Tiến Thanh (đảng viên Chi bộ thôn Nà Chiếu, xã Cao Sơn) cho biết, thời gian qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và hướng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, ông là đảng viên, người có uy tín trong thôn bản thường xuyên tuyên truyền để nhân dân tích cực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Từ đó, vận động nhân dân tích cực tăng gia sản xuất để tăng năng suất lao động, kết hợp chăn nuôi, phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Ông Thanh mong muốn, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I sẽ ban hành các quyết sách, chính sách hỗ trợ nhân dân vùng sâu, vùng xa, phát triển hệ thống điện, đường, trường, trạm và phát triển sinh kế bền vững.

Đưa tỉnh Phú Thọ phát triển đột phá, bền vững

Đảng viên Đinh Tiến Thanh (trái), người có uy tín trong thôn Nà Chiếu, xã Cao Sơn, thường xuyên đến các hộ dân tuyên truyền. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Đại hội Đảng bộ xã Đà Bắc lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển Đảng; phát huy tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan, khí hậu, văn hóa, vị trí chiến lược để đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, bền vững; phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu nhất là giao thông; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ quốc phòng-an ninh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đà Bắc Đào Tiến Quyết cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ xã Đà Bắc đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân xã thực hiện tuyên truyền hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ; chỉ đạo các cơ quan, đặc biệt là Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công và các thôn, xóm thực hiện trang hoàng các khu dân cư, đặc biệt trên các tuyến đường trung tâm xã.

Đảng bộ và nhân dân xã Đà Bắc tin tưởng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ ban hành nhiều quyết sách, định hướng, mục tiêu, giải pháp mới để đưa tỉnh Phú Thọ nói chung và các xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa nói riêng có những bước phát triển đột phá, bền vững.

Tỉnh Phú Thọ sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ hình thành đơn vị hành chính mới và đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả với 148 xã, phường; qua đó, tạo dư địa cho phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

Được biết đến là vùng đất cội nguồn của dân tộc, giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ khát vọng dựng xây và phát triển, những năm qua, Phú Thọ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn đổi thay rõ rệt, vị thế của tỉnh ngày càng được nâng cao trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Tuy nhiên, tại một số vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể như: Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, hạ tầng thiết yếu chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, sinh kế chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp truyền thống, chưa phát triển mạnh các mô hình kinh tế mới.

Nhiều xã vùng cao vẫn thiếu việc làm ổn định, dịch vụ y tế và giáo dục còn hạn chế so với mặt bằng chung. Những thách thức đó đặt ra yêu cầu cấp thiết giải pháp toàn diện, đồng bộ và bền vững hơn, nhất là chính sách an sinh xã hội, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển./.

