Chứng khoán Phố Wall mất đà tăng do lo ngại căng thẳng Trung Đông

Ngày 11/6, thị trường chứng khoán Mỹ xóa sạch đà tăng đầu phiên khi nhà đầu tư lo ngại về căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Tuy nhiên, báo cáo lạm phát thấp hơn dự kiến đã phần nào xoa dịu những lo ngại về áp lực giá cả do thuế nhập khẩu, trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi thêm thông tin về tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Phố Wall quay đầu đi xuống sau khi ghi nhận đà tăng ở đầu phiên này, sau khi có thông tin chuẩn bị sơ tán một số nhân viên khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Iraq do lo ngại an ninh.

Trước đó, một quan chức cấp cao của Iran cảnh báo Tehran sẽ tiến hành hoạt động quân sự nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu đàm phán hạt nhân thất bại và xảy ra xung đột.

Kết thúc phiên, chỉ số S&P 500 giảm 0,27%, chốt ở mức 6.022,24 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,50%, xuống 19.615,88 điểm, còn Dow Jones gần như đi ngang, dừng ở 42.865,77 điểm.

Cổ phiếu Amazon giảm 2%, còn Nvidia mất 0,8%, gây áp lực lớn lên chỉ số S&P 500.

Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 11/6, giá tiêu dùng tại nước này đã tăng nhẹ trong tháng 5/2025, song lạm phát được dự báo sẽ tăng tốc trong những tháng tới do tác động từ thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Cụ thể, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,1% trong tháng 5/2025, sau khi tăng 0,2% trong tháng 4/2025. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tại Mỹ tăng 2,4% và cao hơn mức tăng 2,3% của tháng Tư. Không tính đến các thành phần dễ biến động như thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,1% trong tháng Năm, giảm nhẹ so với mức tăng 0,2% của tháng Tư. Còn so với cùng kỳ năm ngoái, CPI lõi tăng 2,8% - không thay đổi so với tháng trước đó.

Ông Robert Pavlik, Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại công ty quản lý tài sản Dakota Wealth, nhận định: "Vẫn còn đó những lo ngại rằng thuế quan của ông Trump sẽ làm tăng lạm phát, nhưng báo cáo lần này tích cực hơn kỳ vọng, mang lại hy vọng việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay."

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed hạ lãi suất vào cuộc họp tháng Chín tới lên tới 70%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã “hoàn thành”, chỉ vài giờ sau khi các nhà đàm phán hai bên thống nhất về một khuôn khổ nhằm khôi phục thỏa thuận đình chiến thương mại, bao gồm việc Trung Quốc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đất hiếm và những linh kiện công nghiệp quan trọng khác.

Nhà đầu tư hiện kỳ vọng Mỹ sẽ đạt được các thỏa thuận thương mại, giúp giảm nhẹ hàng rào thuế quan mà ông Trump áp đặt. Nhờ đó, S&P 500 hiện chỉ còn cách mức đỉnh lập hồi tháng Hai một khoảng nhỏ.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, theo thỏa thuận mới, Mỹ sẽ áp mức thuế 55% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó bao gồm mức thuế cơ bản 10%, thuế 20% cho các hành vi liên quan đến buôn lậu fentanyl, và 25% thuế duy trì từ các đợt áp thuế trước đó. Trung Quốc sẽ áp mức thuế 10% lên hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã hồi phục mạnh trong vài tuần qua, sau cú sụt giảm hồi tháng Tư do lo ngại từ các đợt thuế quan của ông Trump, được gọi là "Ngày Giải phóng."

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 11/6, chỉ số VN-Index giảm 1,03 điểm (0,08%) xuống còn 1.315,2 điểm, còn HNX-Index giảm 0,17 điểm (0,08%) xuống còn 226,23 điểm./.

