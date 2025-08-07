Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, chống sở hữu chéo

Chiều 7/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chủ trì cuộc họp quý 2 của Hội đồng, nghe báo cáo về diễn biến kinh tế vĩ mô, hoạt động ngân hàng thời gian qua, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt, hiệu quả

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: Kết luận 123-KL/TW của Trung ương xác định mục tiêu tăng trưởng GDP của năm 2025 đạt 8% trở lên, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt được tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Năm 2025, lạm phát đối mặt với áp lực tăng, giảm đan xen, đòi hỏi phối hợp chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác một cách rất linh hoạt, hiệu quả để kiểm soát phù hợp với mục tiêu.

Kết quả kiểm soát lạm phát trong 7 tháng năm 2025 là tiền đề để lạm phát cả năm 2025 nhiều khả năng ở dưới mục tiêu Quốc hội đặt ra (dưới 4,5%). Tuy nhiên, áp lực lạm phát hiện nay cần được theo dõi sát trong bối cảnh lạm phát CPI và lạm phát cơ bản so với cùng kỳ đều tăng liên tục qua các tháng; bất cập trên thị trường bất động sản khi thiếu nguồn cung, đẩy giá thuê nhà liên tục tăng, thị trường bất động sản phục hồi khiến giá vật tư, vật liệu xây dựng cũng tăng…

Trên cơ sở nhận định tổng quan về tình hình thế giới và trong nước, Ngân hàng Nhà nước đề xuất các giải pháp, chính sách trong thời gian từ nay đến cuối năm.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú nêu rõ, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, đồng bộ thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thực hiện các định hướng đột phá trong những lĩnh vực then chốt, các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt nghiêm, thực hiện toàn diện, hiệu quả hơn nữa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt với chính sách tài khóa mở rộng một cách hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm nay và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, cần có những giải pháp rất cụ thể trong các lĩnh vực.

Trước hết, tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó khẩn trương trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024.

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa hơn nữa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.

Yêu cầu các tổ chức tín dụng ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, theo dõi sát hoạt động chính quyền 2 cấp, việc triển khai các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc của địa phương, đảm bảo đồng bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thông suốt công việc theo thẩm quyền 2 cấp.

Đối với chính sách tài khóa, theo ông Tú, cần phải triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp thuộc chính sách tài khóa, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đã được Quốc hội thông qua.

Tuân thủ nghiêm pháp luật về thu, quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ở mức cao nhất, đảm bảo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước gắn với mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế và phát triển bền vững.

Quyết liệt triển khai công tác huy động vốn Chính phủ thông qua đa dạng các nguồn lực. Tiếp tục thực hiện huy động vốn vay Chính phủ theo kế hoạch đã được Quốc hội, Thủ tướng giao, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế thông qua phát triển thị trường vốn, đẩy mạnh thu hút và nâng cao sức lan tỏa từ nguồn vốn FDI.

Đối với kinh tế trong nước, Phó Thống đốc đề xuất sử dụng hiệu quả một số cơ chế chuyên biệt của Nhà nước để huy động, đầu tư vào lĩnh vực trọng yếu, nhất là những dự án hạ tầng trọng tâm, trọng điểm quốc gia.

Đồng thời tập trung phát triển nhanh thị trường vốn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài, minh bạch hóa thông tin, tháo gỡ rào cản về tỷ lệ sở hữu, công cụ phòng ngừa rủi ro.

Đầu tư công vẫn là trụ cột

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích nhiều khía cạnh của chính sách tài chính, tiền tệ, ảnh hưởng của chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đầu tư nước ngoài và nền kinh tế trong nước.

Nhiều ý kiến cho rằng để đạt được mức tăng trưởng GDP năm 2025 là 8,3% và đạt 2 con số vào những năm tiếp theo, không có cách nào khác là phải ổn định kinh tế vĩ mô, vì không ổn định thì không có nhà đầu tư, mà không có nhà đầu tư sẽ không có tăng trưởng.

Chiều 7/8/2025, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì họp Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia quý 2. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đánh giá cao chính sách miễn viện phí, miễn học phí, có ý kiến cho rằng, chính sách này “dường như là chi, nhưng khi người dân được bảo đảm an sinh tốt hơn thì họ sẽ an tâm tiêu tiền hơn, không phải lo “tích cốc phòng cơ.”

Theo ý kiến chuyên gia, cần thay đổi cơ bản về phương thức tăng trưởng, đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm cán cân thanh toán, giữ ổn định tỷ giá, giá trị đồng tiền; bỏ room tín dụng, kèm theo đó có bộ tiêu chí đánh giá an toàn của hệ thống ngân hàng.

Nguyên Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy cho rằng, đầu tư công vẫn phải là trụ cột, vấn đề là phải làm sao cho vốn đầu tư công được sử dụng một cách hiệu quả cho công trình, dự án để đảm bảo thu hồi vốn. Ông cũng nhấn mạnh cần tính đến suất đầu tư với những kết quả mang lại để bảo đảm ổn định vĩ mô, cân bằng tài khóa, tiền tệ và tăng trưởng.

“Dòng tiền đổ vào đâu cho nền kinh tế cần phải được kiểm tra,” Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên nêu quan điểm.

Nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển nhận định, điều hành kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hiện tương đối hợp lý, nếu tiếp tục phát huy, khắc phục các hạn chế, bất cập thì có thể bảo đảm cho năm 2026 và những năm tiếp theo có mức tăng trưởng cao hơn 8%.

Tiếp thu ý kiến các chuyên gia, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, các đóng góp với nhiều góc nhìn, nhiều giải pháp, nhiều sáng kiến thiết thực, quý báu, rất quan trọng; đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tiếp thu để hoàn thiện chính sách, các giải pháp trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu chúng ta đưa ra quan trọng nhất là phải giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế. Vấn đề hoàn thiện thể chế là rất quan trọng.

Từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính phải hoàn thành 20 nghị định để hướng dẫn các luật liên quan đến tài chính. Ngân hàng Nhà nước trong tuần sau phải hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước thực hiện điều hành chính sách tiền tệ phối hợp với chính sách tài khóa một cách hợp lý, đặc biệt là điều hành lãi suất và tỷ giá sát với diễn biến thị trường, Phó Thủ tướng lưu ý quản lý tốt tín dụng, đặc biệt là tín dụng rủi ro trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán; thực hiện bỏ room tín dụng theo lộ trình.

Triển khai các gói tín dụng nhà ở xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (hiện cho vay dự án khoa học công nghệ còn chiếm tỉ lệ rất nhỏ).

Bên cạnh đó, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, chống sở hữu chéo, chống huy động ngắn hạn cho vay dài hạn quá phạm vi cho phép, ngăn chặn đổ vỡ ngân hàng.

Muốn vậy phải tăng cường công tác cảnh báo, thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đồng thời, theo dõi các tổ chức tín dụng yếu kém, tái cơ cấu SCB thành công.

Bộ Tài chính thực hiện chính sách tài khóa mở rộng một cách hợp lý, có trọng tâm, trợ giúp, phối hợp cùng chính sách tiền tệ của Ngân hàng, khơi thông nguồn lực để phát triển thị trường vốn, thu hút mạnh mẽ quá trình đầu tư, nâng hạng thị trường chứng khoán./.

