Có được đổi thẻ căn cước còn hạn sử dụng khi thay đổi địa giới hành chính?

Chiều 12/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết hiện người dân có thể cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID.

Cụ thể, việc đổi thẻ căn cước áp dụng cho công dân có thẻ căn cước còn hạn, trên thẻ vẫn in theo đơn vị hành chính cũ, trong khi nơi cư trú, đơn vị hành chính đã thay đổi do sắp xếp, điều chỉnh.

Cách thức thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID và có tài khoản định danh mức 2.

Việc thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID sẽ được miễn lệ phí khi chọn đúng lý do “do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính.”

Ngoài ra, còn có thể đặt lịch linh hoạt; theo dõi trạng thái; nhận kết quả tại cơ quan chức năng hoặc qua bưu chính.

Các bước thực hiện, người dân truy cập vào dịch vụ công Căn cước; cấp đổi; chọn lý do “do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính.”

Sau đó, người dân kiểm tra thông tin, chọn nơi thực hiện và hình thức nhận, gửi hồ sơ. Cuối cùng, người dân theo dõi lịch sử yêu cầu, đến thu nhận theo lịch (nếu có). Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Từ ngày 1/7/2025, các tỉnh, thành mới sau sáp nhập chính thức đi vào hoạt động. Các xã, phường, thị trấn cũng được sáp nhập, đổi tên, điều chỉnh ranh giới.

Theo Bộ Công an, thông tin trên hệ thống Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư sẽ được đồng bộ với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin các bộ, ngành, địa phương để phục vụ công tác quản lý nhà nước và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo thông tin đơn vị hành chính mới.

Thẻ căn cước đã được cấp trước đó vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ, không bắt buộc người dân phải đi đổi, dù địa danh nơi thường trú có thay đổi do điều chỉnh địa giới hành chính./.

