Cơn sốt công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp ngành bán dẫn tăng trưởng

Trong bối cảnh cơn sốt công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ, lượng tồn kho chất bán dẫn của Hàn Quốc đã ghi nhận mức giảm lớn nhất trong 10 năm.



Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu từ Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết trong tháng 4, tồn kho chất bán dẫn của nước này đã giảm 33,7% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ cuối năm 2014.

Như vậy, lượng hàng tồn kho chất bán dẫn liên tục giảm trong 4tháng. Trong cùng giai đoạn, xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc đã tiếp tục phục hồi.



Sản lượng bán dẫn trong tháng 4 tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023 tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có phần chậm hơn sơ với mức 30,2% trong tháng 3. Các lô hàng xuất xưởng của nhà máy tăng 18,6% trong tháng 4, tăng nhẹ so với mức tăng 16,4% trong tháng 3



Tin tức cho biết Samsung Electronics và SK Hynix của Hàn Quốc là những công ty bán dẫn bộ nhớ lớn nhất thế giới và đang cạnh tranh để cung cấp cho NVIDIA.



Tồn kho chất bán dẫn của Hàn Quốc đã không tăng trong khoảng một năm rưỡi trong thời kỳ bùng nổ chất bán dẫn bộ nhớ từ năm 2013 đến năm 2015. Giai đoạn 2016-2017, tồn kho chất bán dẫn cũng ghi nhận liên tục giảm trong gần một năm.



Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, cơn sốt AI gần đây vẫn tiếp tục giống như năm 2016 khi việc mở rộng máy chủ đám mây trở nên phổ biến, vì vậy đợt phục hồi bán dẫn này dự kiến sẽ kéo dài ít nhất cho đến nửa đầu năm 2025.



Chất bán dẫn là ngành công nghiệp xương sống của nền kinh tế Hàn Quốc, dẫn đầu trong thiết bị tiên tiến và đầu tư công nghiệp.

Do xuất khẩu chất bán dẫn trong quý 1 đã tăng hai con số so với cùng kỳ năm 2023 nên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 1 đã tăng 1,3% so với quý 4/2023. Con số này cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường là 0,6%.



Dự kiến tổng lượng hàng xuất xưởng trong tháng 5 của Hàn Quốc sẽ tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái./.

