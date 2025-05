Cục Hàng không: Lựa chọn đường bay thay thế, tránh xung đột Ấn Độ-Pakistan

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các Hãng hàng không Việt Nam về kế hoạch khai thác đảm bảo an toàn hàng không trong tình hình xảy ra xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan.

Để đảm bảo an toàn cho các bay đi, đến và bay qua lãnh thổ Ấn Độ và Pakistan, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các Hãng hàng không Việt Nam thường xuyên theo dõi diễn biến xung đột vũ trang giữa Ấn Độ và Pakistan để chủ động đánh giá ảnh hưởng tới các đường bay đi, đến và bay qua lãnh thổ Ấn Độ và Pakistan.

“Các hãng bay Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác hiện hành, các đường hàng không để lựa chọn các đường hàng không thay thế (nếu cần thiết), đảm bảo tàu bay khai thác tránh khu vực, đường hàng không, sân bay bị ảnh hưởng,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các hãng không chọn sân bay dự bị là các sân bay đã được thông báo đóng cửa (nếu có) hoặc các sân bay nằm gần khu vực vùng trời bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, các hãng cần kịp thời thông tin tới hành khách trong trường hợp kế hoạch khai thác chuyến bay bị thay đổi bởi xung đột quân sự. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn hay vướng mắc, các hãng hàng không báo cáo Cục Hàng không Việt Nam để kịp thời xem xét, giải quyết.

Trước thông tin từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan về việc tạm thời đóng cửa không phận kể từ 2h55 ngày 7/5/2025 (giờ Việt Nam), Vietnam Airlines đã chủ động điều chỉnh đường bay và kế hoạch khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Theo đại diện Vietnam Airlines, trong thời gian tới, các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo diễn biến tình hình khu vực. Hãng đang theo dõi chặt chẽ các cập nhật từ cơ quan chức năng và sẽ thông tin kịp thời đến hành khách nếu có thay đổi liên quan đến hành trình bay.

“Việc điều chỉnh đường bay có thể khiến thời gian bay kéo dài hơn và phát sinh thêm chi phí vận hành. Tuy nhiên, đây là bước đi cần thiết thể hiện ưu tiên hàng đầu của Vietnam Airlines trong việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách, phi hành đoàn và chuyến bay, một nguyên tắc được hãng đặt lên hàng đầu trong mọi hoàn cảnh,” đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Tại châu Á, vì lý do an toàn, một số hãng hàng không châu Á cũng đang đổi hướng hoặc hủy các chuyến bay đến và đi từ châu Âu do giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan.

Cụ thể, Hãng hàng không EVA Air của Đài Loan (Trung Quốc) đã chuyển hướng các chuyến bay đến và đi từ Vienna.

Trong khi đó, Korean Air đã tránh không phận Pakistan cho các chuyến bay giữa Incheon (Hàn Quốc) và Dubai (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất).

China Airlines của Đài Loan (Trung Quốc) tuyên bố đã kích hoạt kế hoạch dự phòng và “thực hiện một loạt biện pháp để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.”/.