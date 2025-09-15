Đại hội 14 của Đảng: Cần Thơ khởi công và khánh thành 18 công trình chào mừng

Ngày 15/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đã làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các chủ đầu tư nghe báo cáo công tác chuẩn bị khởi công, khánh thánh công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Việt, thành phố sẽ khởi công và khánh thành 18 công trình, trong đó có 8 công trình khởi công, 10 công trình khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Một số công trình như: Khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) kinh phí trên 7.000 tỷ đồng; khởi công dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (cũ) nay là phường Đại Thành và phường Ngã Bảy, kinh phí trên 1.200 tỷ đồng; khánh thành khu tái định cư Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh; khánh thành Khu tái định cư Mái Dầm; …

Ông Lê Văn Việt cũng cho biết, toàn bộ công trình đồng loạt khởi công, khánh thành vào 8 giờ ngày 22/9 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 12 công trình có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng.

Các dự án có tổng mức đầu tư dưới 100 tỷ đồng sẽ giao cho các chủ đầu tư phối hợp với địa phương thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Cần Thơ Nguyễn Văn Tươi cho biết, Ban được giao chủ đầu tư 10 dự án khởi công và khánh thành trong đợt này. Đơn vị đang phối hợp với các xã, phường thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa, việc khánh thành và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm ngay trước Đại hội Đảng bộ thành phố thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Các dự án được lựa chọn khởi công là những công trình có ý nghĩa quan trọng, giải quyết vấn đề về: giao thông, hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế… tạo ra không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết, các sự kiện không diễn ra riêng lẻ mà tổ chức đồng loạt bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tạo sự kết nối giữa các địa phương, đơn vị.

Điều này nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ tinh thần đoàn kết trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay xây dựng thành phố, tạo thêm động lực phát triển mới, bền vững cho thành phố Cần Thơ mới trong tương lai.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị, các sở, ngành phối hợp chuẩn bị điều kiện hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, cung cấp điện, nước.

Sở Khoa học Công nghệ chịu trách nhiệm về hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo kết nối trực tuyến. Báo và Đài Phát thanh Truyền hình thành phố phối hợp đảm bảo tuyên truyền, phát sóng trực tiếp và ghi hình các hoạt động.../.

