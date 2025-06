Sau khi sáp nhập Bình Phước và Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai (mới) có 26 phòng và 102 Công an cấp xã (trong đó có 6 Đồn Công an khu công nghiệp và 1 Đồn Công an Cảng hàng không Quốc tế Long Thành).