Đất, đá vùi lấp nhiều diện tích lúa tại tỉnh Thái Nguyên

Sau nhiều trận mưa lớn, nhiều diện tích ruộng lúa của người dân tại cánh đồng thôn Nam Hà, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên bị vùi lấp bởi đất, đá và bùn đỏ. Sự việc này đã diễn ra từ tháng 6/2025 và lượng đất đá này đổ xuống từ nhà máy gạch tuynel ở gần đó.

Nhà máy gạch này hoạt động từ năm 2018 và có quy mô khá lớn, để có đất làm gạch, doanh nghiệp đã múc và tập kết đất ngay phía trên cánh đồng của người dân, nhưng lại không xây kè chắn xói lở. Đây chính là nguyên nhân khiến đất, đá và bùn trôi xuống ruộng sau mỗi trận mưa.

Việc đất đá vùi lấp ruộng lúa này ảnh hưởng tới 4 hộ dân tại thôn Nam Hà có ruộng lúa ở sát bên dưới nhà máy gạch Tuynel với tổng diện tích khoảng 1ha. Trong đó, gia đình ông Hứa Ánh Nắng có 2.300m2 ruộng bị vùi lấp hoàn toàn, hộ ông Hứa Văn Thiều có 2.000m2 ruộng bị vùi lấp với độ dày từ 10cm đến 40cm. Hộ ông Hứa Văn An và Hứa Thị Liền bị thiệt hại khoảng 3.800m2 với độ dày bùn đất khoảng 20cm.

Theo ông Hứa Văn Thiều, việc bùn đất đổ xuống ruộng tuy đã diễn ra từ những năm trước đây, nhưng tới mùa mưa năm nay thì lượng bùn đất đổ xuống rất nhiều, đất, đá và bùn đỏ vùi lấp ruộng dày từ 10cm đến 20cm, có chỗ dày tới 40cm, không thể làm đất, cây lúa cũng không thể phát triển.

Ngày 23/7/2025, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Giàng đã có buổi làm việc với các hộ dân và đại diện nhà máy gạch. Tại biên bản làm việc, các hộ dân yêu cầu nhà máy nạo vét toàn bộ đất đá, khôi phục mương thoát nước và hỗ trợ thiệt hại.

Ông Nguyễn Hùng Lâm, đại diện nhà máy, đã ký biên bản và "thống nhất thỏa thuận với các hộ gia đình." Theo đó, ngoài việc nạo vét, nhà máy còn đồng ý hỗ trợ sản lượng bình quân theo giá thị trường cho các hộ dân. Biên bản cũng nêu rõ yêu cầu nhà máy phải hoàn thành việc chi trả và nạo vét trước ngày 28/7/2025.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Giàng cho hay, đến đầu tháng 9, phía nhà máy vẫn chưa thực hiện bất kỳ cam kết nào. Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã đã nhiều lần đôn đốc, đại diện doanh nghiệp vẫn không có phản hồi.

Việc đất, đá, bùn vùi lấp ruộng lúa gây khó khăn không nhỏ tới đời sống của những hộ dân có ruộng bị ảnh hưởng. Mặt khác, nếu việc mưa lớn tiếp tục diễn ra, có khả năng sẽ có thêm nhiều diện tích ruộng lúa dưới nhà máy gạch sẽ tiếp tục bị vùi lấp, xóa sổ.

Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Giàng rất cần sự chung tay vào cuộc của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để sự việc này sớm được khắc phục, trả lại diện tích ruộng lúa cho người dân./.

