Đẩy mạnh kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm mùa lễ hội

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong mùa lễ hội năm 2025.

Theo Cục An toàn Thực phẩm, trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã được các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai nghiêm túc theo kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm, từ đó góp phần phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Hiện nay đang là thời điểm sôi động của mùa lễ hội Xuân 2025, nguy cơ mất an toàn thực phẩm và xảy ra sự cố an toàn thực phẩm vẫn có thể xảy ra ở tất cả các khâu của chuỗi thực phẩm và ở tất cả các địa phương, đặc biệt tại các địa phương có tổ chức những lễ hội, nơi tập trung lượng lớn người tham gia.

Lễ hội Lồng tồng: Cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt Ngày 7/2 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng), tại Bắc Kạn và Thái Nguyên đã khai hội Lễ hội Lồng tồng và Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025.

Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết; chủ động tổ chức và phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội Xuân năm 2025 trên địa bàn quản lý.

Các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng tần suất kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ các lễ hội Xuân năm 2025 trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn, dịch vụ ăn uống tại các lễ hội, cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các khu di tích lịch sử, khu du lịch, khu vực tổ chức lễ hội… Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với cơ sở vi phạm, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn theo quy định.

Theo thống kê của Bộ Y tế trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, cả nước ghi nhận 710 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia, rượu, trong đó 438 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.

Theo thông tin từ hệ thống trực an toàn thực phẩm (63/63 tỉnh/thành phố, 5 Viện khu vực trên toàn quốc) và cả trên phương tiện thông tin đại chúng, trong 9 ngày nghỉ Tết trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra./.