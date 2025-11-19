Văn hóa

Truyền thông

Đẩy mạnh phổ biến thực thi bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dịp cuối năm là thời gian cao điểm của các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài hoang dã. Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn.

Hùng Võ
Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tổng cộng 79 cá thể chim hoang dã tại một số điểm giăng lưới, đặt bẫy chim hoang dã tại phường Quảng Phú và xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa. (Nguồn: Cục LN-KL cung cấp)
Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tổng cộng 79 cá thể chim hoang dã tại một số điểm giăng lưới, đặt bẫy chim hoang dã tại phường Quảng Phú và xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa. (Nguồn: Cục LN-KL cung cấp)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dịp cuối năm là thời gian cao điểm của các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài hoang dã.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; bảo tồn chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Bộ cũng đề nghị cán bộ, công chức, người lao động và người dân tuyệt đối không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã, chim di cư trái pháp luật; không nuôi, trồng, mua bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại; không mua các cá thể chim để phóng sinh vì đây là hành vi tiếp tay cho các hoạt động săn, bẫy chim hoang dã trái phép.

Cùng với đó, các cơ quan thực thi pháp luật (bao gồm kiểm lâm, kiểm ngư, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng, cảnh sát biển, công an) tăng cường công tác phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, chợ chim hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm, đầu nậu về săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài động vật hoang dã, chim di cư.

Trên cơ sở đó, các cơ quan thực thi pháp luật có trách nhiệm ngăn chặn các hành vi săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã, chim di cư tại Việt Nam; thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật hoang dã, chim di cư.

"Các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nuôi, trồng, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm," văn bản lưu ý thêm./.

(Vietnam+)
#Loài hoang dã #bảo tồn #đa dạng sinh học #động vật hoang dã #pháp luật #săn bắt #quản lý #kiểm lâm #công an #biên phòng #quản lý thị trường
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân tại Đá Bàn, Tuyên Quang. (Ảnh: Lasse Edwartz)

'Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam': Hành trình chưa bao giờ khép lại với 2 nhiếp ảnh gia Thụy Điển

Năm 1988, hai nhà báo người Thụy Điển Lasse Edwartz và Ulf Johansson chỉ nghĩ rằng mình sẽ có một chuyến công tác ngắn ngày ở Việt Nam. Nhưng không ngờ, mảnh đất hình chữ S đã trở thành nơi họ quay trở lại suốt hàng chục lần, trở thành chất liệu cho một bộ ảnh đồ sộ và một cuốn sách đong đầy tình cảm mang tên "Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam".

Đại diện VietnamPlus nhận giải thưởng “Đồ họa Tin tức Tổng hợp Tốt nhất” (Best General News Infographics) của WAN-IFRA. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VietnamPlus lần thứ 2 liên tiếp trong năm 2025 nhận giải thưởng báo chí quốc tế WAN-IFRA

Tác phẩm báo chí đa đồ họa phương tiện tương tác “Hùng ca thống nhất đất nước” của Báo Điện tử VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam đoạt giải thưởng lớn năm 2025 của Hiệp hội các nhật báo và nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA). Đây cũng là lần thứ 3 VietnamPlus chính thức nhận được giải thưởng danh giá trong hệ thống của WAN-IFRA.