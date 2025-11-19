Đẩy mạnh phổ biến thực thi bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dịp cuối năm là thời gian cao điểm của các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài hoang dã.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; bảo tồn chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Bộ cũng đề nghị cán bộ, công chức, người lao động và người dân tuyệt đối không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã, chim di cư trái pháp luật; không nuôi, trồng, mua bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại; không mua các cá thể chim để phóng sinh vì đây là hành vi tiếp tay cho các hoạt động săn, bẫy chim hoang dã trái phép.

Cùng với đó, các cơ quan thực thi pháp luật (bao gồm kiểm lâm, kiểm ngư, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng, cảnh sát biển, công an) tăng cường công tác phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, chợ chim hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm, đầu nậu về săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài động vật hoang dã, chim di cư.

Trên cơ sở đó, các cơ quan thực thi pháp luật có trách nhiệm ngăn chặn các hành vi săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã, chim di cư tại Việt Nam; thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật hoang dã, chim di cư.

"Các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nuôi, trồng, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm," văn bản lưu ý thêm./.

