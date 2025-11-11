Phát hiện cơ sở gây nuôi 191 cá thể Rồng Nam Mỹ không rõ nguồn gốc tại An Giang

Thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sáng 11/11, cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng 3 tiến hành trinh sát, nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật về động vật hoang dã và phát hiện một cơ sở gây nuôi động vật hoang dã (bước đầu xác định là Rồng Nam Mỹ) với số lượng lớn, có dấu hiệu vi phạm, tại tỉnh An Giang.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày 17/10/2025 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã chỉ đạo triển khai công tác trinh sát, kiểm tra thực tế tại một số địa bàn trọng điểm.

Theo đó, từ ngày 21/10 đến ngày 30/10/2025, Đội Kiểm lâm đặc nhiệm thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng 3 đã tiến hành trinh sát, nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật về động vật hoang dã và phát hiện một cơ sở gây nuôi động vật hoang dã (có địa chỉ tại lô 14, ấp Bình Thành, xã Thoại Sơn) có dấu hiệu vi phạm.

Trên cơ sở báo cáo kết quả trinh sát, cục đã giao Đội Kiểm lâm đặc nhiệm chủ trì, phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Chi cục Kiểm lâm vùng 3, Công an xã Thoại Sơn, cơ quan thú y và Chi cục Kiểm lâm địa phương tiến hành kiểm tra cơ sở nuôi tại xã Thoại Sơn.

Kết quả kiểm tra cho thấy tại cơ sở có 191 cá thể động vật hoang dã, bước đầu xác định là loài Rồng Nam Mỹ (thuộc Phụ lục II CITES). Chủ cơ sở không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các cá thể động vật đang nuôi. Cơ sở cũng không có giấy phép đăng ký hay được cấp phép từ cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động gây nuôi động vật hoang dã.

Trong quá trình làm việc, chủ cơ sở khai nhận đã mua các cá thể động vật trên từ một người tên Tâm vào năm 2023 và tiến hành nuôi, nhân giống, sinh sản, buôn bán cho đến khi bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện.

Chủ cơ sở trực tiếp nuôi 191 cá thể động vật hoang dã cũng đã đăng tải trái phép các hình ảnh, video về Rồng Nam Mỹ lên các nền tảng mạng xã hội Facebook và TikTok nhằm mục đích quảng bá cho các hoạt động kinh doanh.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp cùng các lực lượng kiểm tra cơ sở nuôi tại lô 14, ấp Bình Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Trên cơ sở kiểm tra, xác minh, đoàn công tác đã bàn giao vụ việc cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn điều tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với 191 cá thể động vật là tang vật vi phạm hành chính bị tạm giữ, hiện đã được tạm gửi tại Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me để chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo sức khỏe trong quá trình các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Theo thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, hiện lực lượng chức năng cũng đã làm việc, buộc cá nhân vi phạm gỡ bỏ ngay toàn bộ hình ảnh, video đăng tải trái phép về động vật hoang dã trên các nền tảng mạng xã hội.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực, tuyến đường, cơ sở nuôi động vật hoang dã, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cá nhân, cộng đồng dân cư trong đấu tranh, tố giác, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã; tăng cường quản lý công tác gây nuôi động vật hoang dã, hồ sơ, nguồn gốc hợp pháp, phòng chống các loài động vật ngoại lai xâm hại./.

