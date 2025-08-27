Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 6 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 17 giờ 40 phút đến 22 giờ 40 phút ngày 27/8, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Bằng Luân, Bình Nguyên, Bình Tuyền, Hoàng Cương, Kim Bôi, Lập Thạch, Lương Sơn, Mường Động, Nật Sơn, Kỳ Sơn, Phúc Yên, Xuân Hòa, Quảng Yên, Tam Dương, Tam Sơn, Thái Hòa, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thịnh Minh, Xuân Lãng (tỉnh Phú Thọ); Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Tân Lĩnh; Bắc Hà, Bản Lầu, Bản Liền, Bảo Ái, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cao Sơn, Cốc Lầu, Mường Khương, Mường Lai, Nghĩa Đô, Phong Hải, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Thượng Hà, Trấn Yên, Xuân Hòa, Xuân Quang (tỉnh Lào Cai); Hồ Thầu, Tiên Nguyên; Bắc Quang, Bình Xa, Hòa An, Kiên Đài, Kiến Thiết, Lâm Bình, Lực Hành, Quảng Nguyên, Tân Trào, Thái Bình, Thông Nguyên, Trung Sơn, Xuân Vân, Yên Nguyên, Yên Phú (tỉnh Tuyên Quang); Đại Phúc, Kha Sơn, La Bằng, Phổ Yên, Sông Công, Phú Bình, Quân Chu; An Khánh, Bình Yên, Đại Từ, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hợp Thành, Bá Xuyên, Bách Quang, Gia Sàng, Phan Đình Phùng, Phúc Thuận, Quan Triều, Quyết Thắng, Tích Lương, Trung Thành, Vạn Xuân, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Thành, Thành Công, Trung Hội, Vạn Phú, Vô Tranh, Yên Trạch (tỉnh Thái Nguyên); Đông Mai, Uông Bí, Yên Tử; Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Bãi Cháy, Mông Dương, Tuần Châu, Vàng Danh, Việt Hưng, Thống Nhất; Điền Xá, Lương Minh, An Sinh, Bình Khê, Cẩm Phả, Cao Xanh, Đông Triều, Hà Lầm, Hạ Long, Hoàng Quế, Hoành Bồ, Hồng Gai, Mạo Khê, Quang Hanh, Quảng La (tỉnh Quảng Ninh); Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Thạch Lập, Thanh Kỳ, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Văn Phú, Yên Phú, Yên Thọ (tỉnh Thanh Hóa).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ ngày 26/8 đến 16 giờ ngày 27/8, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tam Dương (Phú Thọ) 117,2mm; Tô Mậu (Lào Cai) 141mm; Tiên Nguyên2 (Tuyên Quang) 100,2mm; Hoàng Nông (Thái Nguyên) 128,8mm; Yên Lập (Quảng Ninh) 210mm; Thanh Tân1 (Thanh Hoá) 110mm;...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ 16 giờ 30 phút ngày 27/8 đến 3 giờ 30 phút ngày 28/8, lũ trên sông Thao xuống mức trên báo động 1, hạ lưu sông Mã xuống mức báo động 2-báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao sẽ xuống dưới mức báo động 1, hạ lưu sông Mã tiếp tục xuống và ở mức báo động 1-báo động 2.

Cảnh báo: Từ chiều 27/8 đến ngày 28/8, lũ trên sông Thương, sông Cầu sẽ tiếp tục lên ở mức báo động 1 và trên báo động 1, lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục xuống ở mức báo động 2-báo động 3, lũ trên sông Lục Nam, sông Cả sẽ xuống dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũ trũng thấp ven sông, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Kiên lưu ý.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- hội./.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên, Lai Châu Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; phá hủy các công trình dân sinh, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất và kinh tế-xã hội.