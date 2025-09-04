Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 ngày 4/9, khu vực các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Ba Vì, Đăk Kôi, Đăk Long, Đăk PLô, Đăk Rve, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Kon Plông, Măng Đen, Măng Ri, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi); Cư M’ta, Dliê Ya, Ea Hiao, Ea Trang, Liên Sơn Lắk, Tam Giang, Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk); Hải Ninh, Phan Sơn; Bảo Lâm 5, Đạ Huoai 2, Đắk Mil, Đắk Song, Đức Lập, Kiến Đức, Lạc Dương, Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Quảng Hòa, Quảng Phú, Quảng Sơn, Tà Đùng, Thuận An, Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Đồng thời, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...

Từ 13 giờ đến 14 giờ ngày 4/9, khu vực các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Đắk Hà1 (Quảng Ngãi) 37,8mm ; Ea Sol (Đắk Lắk) 44,8mm; Phan Điền (Lâm Đồng) 74,8mm, Đắk Lao1 (Lâm Đồng)33,6mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó với lũ quét.