Đề xuất sân bay Long Thành khai thác 80% chuyến bay quốc tế, 10% nội địa

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Bộ Xây dựng dẫn giải báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 đã xác định phương án khai thác sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành theo mô hình cặp cảng hàng không quốc tế khai thác đồng thời, Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế-quốc nội tại từng cảng theo từng thời kỳ.

Cụ thể, sân bay Long Thành khai thác đường bay quốc tế áp dụng cho toàn bộ các đường bay quốc tế từ 1.000km trở lên. Các đường bay khác theo lựa chọn của các hãng hàng không. Khai thác nội địa sẽ theo lựa chọn của các hãng hàng không Việt Nam. Sân bay Long Thành dự kiến vận chuyển 10-12% sản lượng trên đường bay trục Hà Nội/Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh của các hãng hàng không Việt Nam.

Với sân bay Tân Sơn Nhất, khai thác đường bay quốc tế áp dụng cho toàn bộ các đường bay quốc tế dưới 1.000km (sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác các thị trường giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Lan, Campuchia và Lào với tỷ trọng 15-17% tổng khai thác quốc tế đến khu vực Thành phố Hồ Chí Minh).

Với việc phân định khai thác như trên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa. Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa.

“Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế-nội địa tại từng cảng theo từng thời kỳ; tiêu chí phân chia sẽ được xem xét lại sau 5 năm đầu khai thác thực tế,” ông Lê Anh Tuấn cho hay.

Trong thời gian qua, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã chủ động lựa chọn tư vấn quốc tế là Liên danh Incheon Airport (Tư vấn IAC) để xây dựng phương án quản lý, khai thác nhằm đảm bảo mục tiêu và phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Trong đó, tư vấn có nghiên cứu chi tiết về phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành kiến nghị ACV đã báo cáo ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng Hàng không quốc tế Long Thành nghiên cứu lựa chọn phương án chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam và ACV đã thống nhất báo cáo Bộ Xây dựng phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành theo đúng mục tiêu của dự án đã được phê duyệt, đồng thời xác định lộ trình chi tiết để chuyển giao khai thác đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, mục tiêu đầu tư của dự án đã được duyệt.

Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá, chủ động điều phối và phân định tỉ lệ khai thác quốc tế-nội địa tại từng cảng hàng không phù hợp theo từng thời kỳ, để tổ chức khai thác hiệu quả sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất trong quá trình vận hành khai thác./.

