Đề xuất sau năm 2030, các chuyến bay quốc tế chuyển sang sân bay Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Xây dựng về phương án khai thác Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành, trong đó xác định các tiêu chí phù hợp với tiến độ hoàn thành hạ tầng kết nối và khả năng phát triển tích hợp đô thị sân bay, trung tâm logistics, khu thương mại tự do.

Hai giai đoạn phân chia khai thác

Để khai thác hiệu quả 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành phù hợp với lộ trình đưa vào khai thác sân bay Long Thành, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất nguyên tắc và phương án phân chia khai thác sân bay Tân Sơn Nhất-Long Thành theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 2025-2030 (phân định theo mùa lịch bay): các chuyến bay quốc tế mới, tăng chuyến khai thác đến khu vực Thành phố Hồ Chí Minh của các hãng hàng không lần đầu khai thác và của các hãng hàng không hiện đang khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ không xem xét cấp phép khai thác đến sân bay Tân Sơn Nhất mà sẽ được yêu cầu chuyển sang khai thác tại sân bay Long Thành.

Việc phân chia, chuyển các chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành phải phù hợp với tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không tại sân bay Long Thành và cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động khai thác của các hãng hàng không, nhân viên hàng không; hệ thống giao thông kết nối từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận với sân bay Long Thành.

Ngoài ra, quá trình chuyển đổi phải được xem xét và thực hiện theo mùa lịch bay để đảm bảo yếu tố phù hợp với thông lệ quốc tế trong hoạt động khai thác, vận chuyển, bán vé, đặt giữ chỗ và công tác truyền thông đến hành khách của các hãng hàng không theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như quy định của các quốc gia có hãng hàng không khai thác.

Ở giai đoạn này, từ Hè năm 2026, các hãng hàng không được khuyến khích dời chuyến bay đi và đến châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành. Sau đó, sân bay quốc tế mới sẽ mở rộng đường bay đến châu Phi, Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á...

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong giai đoạn này, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn duy trì khai thác các đường bay ngắn dưới 1.000km của hãng hàng không Việt Nam, đồng thời sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đảm nhận phục vụ chính bay nội địa, sân bay Long Thành chỉ khai thác một phần.

Giai đoạn sau năm 2030: toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sang khai thác tại sân bay Long Thành, nhằm thiết lập nền tảng hình thành trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế ngang tầm khu vực tại vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khai thác các chuyến bay nội địa và các chuyến bay thương mại quốc tế không thường lệ, các chuyến bay thuê chuyến phục vụ các tổ chức, cá nhân.

Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị phương án phân chia khai thác sân bay Tân Sơn Nhất-Long Thành phù hợp với tiến độ hoàn thành hạ tầng kết nối và khả năng phát triển tích hợp đô thị sân bay, trung tâm logistics, khu thương mại tự do cùng sân bay Long Thành.

Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho rằng việc lựa chọn phương án phân chia khai thác sân bay Tân Sơn Nhất-Long Thành là một quyết định phức tạp, cần được đánh giá phân tích kỹ lưỡng trên nhiều tiêu chí và phải có sự đồng thuận từ các cơ quan quản lý Nhà nước, hãng hàng không và cộng đồng; việc lấy ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt là các hãng hàng không, trong quá trình ra quyết định là vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, hạ tầng kết nối giữa sân bay Long Thành-Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác là điều kiện tiên quyết để định hướng và xác định phương án phân chia khai thác sân bay Tân Sơn Nhất-Long Thành.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chỉ đạo áp dụng phương án phân chia khai thác sân bay Tân Sơn Nhất-Long Thành theo 2 giai đoạn chính; thực hiện trên nguyên tắc linh hoạt, Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế-nội địa tại từng cảng theo từng thời kỳ; tiêu chí phân chia sẽ được xem xét lại định kỳ.

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Nhà ga T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông kết nối (đường bộ, đường sắt) giữa sân bay Long Thành-Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác; tổ chức đánh giá, chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế-nội địa tại từng cảng hàng không phù hợp với tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng kết nối.

Với chính sách về lượt cất, hạ cánh (slot bay), Cục Hàng không kiến nghị cần bảo lưu slot lịch sử cho các hãng hàng không thực hiện việc chuyển đổi khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành; có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hãng hàng không trong quá trình chuyển đổi khai thác./.

