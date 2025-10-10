Chiều 10/10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt tri ân các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025 đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ hôm nay.

Phát biểu tại buổi họp mặt, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo, nguyên Bí thư Thành ủy Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 Nguyễn Hữu Tình bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được lãnh đạo thành phố Cần Thơ quan tâm, ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp của bản thân cũng như các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng.

Theo ông Nguyễn Hữu Tình, thực hiện chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hợp nhất tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng với tên gọi mới là thành phố Cần Thơ, cùng với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo hướng "tinh, gọn, mạnh; hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Có thể nói với khối lượng công việc khổng lồ, thời gian thì khẩn trương "vừa chạy, vừa xếp hàng," nhưng việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 đã hoàn thành, thông suốt từ thành phố cho đến các phường, xã.

Ông Nguyễn Hữu Tình cũng đánh giá cao văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học; là sản phẩm kết tinh trí tuệ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Chúng ta đã tích hợp được những thành tựu mà 3 địa phương đạt được trong 5 năm qua, xác định được thế mạnh, điểm nghẽn của mỗi địa phương để đưa vào văn kiện. Trên cơ sở đó, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.

Ông Nguyễn Hữu Tình tin tưởng, nhiệm kỳ mới của Đảng bộ thành phố Cần Thơ mở ra với niềm tin và khát vọng đến năm 2030 thành phố Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, trung tâm thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến và công nghệ số của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; đồng thời hướng tới trở thành thành phố thông minh, đáng sống, thuộc nhóm phát triển khá ở Châu Á vào năm 2045.

Với đội ngũ cán bộ được đào tạo căn cơ, bài bản; trưởng thành từ cơ sở "đủ tâm, đủ sức, đủ đức, đủ tài," cùng với sự đồng tâm, hiệp lực, chung sức đồng lòng của toàn đảng bộ và nhân dân thành phố, chắc chắn rằng thành phố sẽ hiện thực hóa thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trân trọng ghi nhận và gởi lời cảm ơn sâu sắc đến những đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo 3 địa phương trong thời gian qua.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các đồng chí nguyên lãnh đạo hôm nay, có nhiều đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác, cương vị khác nhau nhưng đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tư duy, hành động, cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đồng chí đã thể hiện phẩm chất chính trị vững vàng, tận tụy trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhiều đồng chí đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt của thành phố, có đồng chí đã gắn bó gần như cả cuộc đời công tác với Đảng bộ thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang.

Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, để lại nhiều dấu ấn tích cực trên cương vị công tác của mình.

Những đóng góp của các đồng chí không chỉ thể hiện qua kết quả, thành tựu của thành phố Cần Thơ hôm nay mà còn được khắc sâu trong tình cảm, sự trân trọng của đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân.

Các đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, về đạo đức cách mạng, về lối sống giản dị, gần gũi, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Đó là những giá trị cao quý, là hành trang, là động lực để thế hệ cán bộ kế cận tiếp tục học tập, noi theo…

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ cũng thông báo một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025 của 3 địa phương và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030; thông báo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ; công bố Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc trao tặng Bảng tri ân, ghi nhận thành tích đóng góp của các đồng chí nguyên thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025 vào sự phát triển của thành phố./.

Thành phố Cần Thơ sẽ phát huy vai trò đầu tàu trong khu vực Thủ tướng mong muốn với quy mô, không gian phát triển mới, thành phố Cần Thơ sẽ phát huy vai trò đầu tàu trong khu vực trên tất cả các lĩnh vực.