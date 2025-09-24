Multimedia
Đến thủ đô Tokyo trải nghiệm thế giới kỳ ảo tại teamLab Planets

Nhắc đến những trải nghiệm độc đáo tại Tokyo, nhiều du khách quốc tế thường nghĩ ngay đến teamLab Planets ở Toyosu - một không gian nghệ thuật kỹ thuật số tương tác nổi tiếng toàn cầu kể từ năm 2018.

Trong 7 năm qua, nơi đây đã trở thành “thiên đường ánh sáng” và là điểm đến mơ ước của giới trẻ, khách du lịch cũng như những ai yêu nghệ thuật hiện đại./.

#teamLab Planets #Du lịch Nhật Bản #không gian nghệ thuật kỹ thuật số