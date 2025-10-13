Điểm đến Việt Nam với “cú đúp” Giải thưởng thế giới Readers’ Choice Awards 2025

Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia, Du lịch Việt Nam vừa xuất sắc lọt vào danh sách Điểm đến hấp dẫn nhất thế giới và Điểm đến thân thiện nhất thế giới của Giải thưởng “Readers’ Choice Awards 2025” do độc giả từ tạp chí Mỹ Condé Nast Traveller bình chọn.

Bên cạnh đó, đảo ngọc Phú Quốc cũng dẫn đầu bảng xếp hạng những hòn đảo đẹp nhất châu Á của giải thưởng này.

Khách quốc tế chọn Việt Nam vì điều gì?

Việt Nam đã vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” để lọt vào top 10 điểm đến được độc giả yêu thích hàng đầu. Ở hạng mục Quốc gia thân thiện nhất thế giới Việt Nam đứng vị trí thứ 6 với 97,27 điểm, còn ở hạng mục Điểm đến hấp dẫn nhất thế giới chúng ta xếp vị trí thứ 9 với 94,29 điểm.

“Những cánh đồng lúa bạt ngàn, những thị trấn cổ kính và những vịnh biển xanh màu ngọc lục bảo đầy mê hoặc - hiếm có nơi nào trên thế giới mang vẻ đẹp đa dạng và độc đáo như Việt Nam. Điều đặc biệt hơn cả là người dân nơi đây luôn háo hức sẻ chia tất cả những điều tuyệt vời đó với du khách,” Condé Nast Traveller ca ngợi.

Du khách không chỉ đến để trải nghiệm và chiêm ngưỡng cảnh đẹp Hà Giang, điều thực sự đọng lại trong ký ức của họ chính là sự gắn kết, tình cảm của những người dân địa phương thân thiện, mến khách. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Có thể thấy, trong suốt nhiều năm qua, vẻ đẹp quyến rũ của bản sắc độc đáo đã giúp Việt Nam vươn lên vị trí cao trong danh sách những điểm đến yêu thích của du khách đam mê khám phá. Năm 2024, Việt Nam đã đón gần 18 triệu lượt khách quốc tế và con số này vẫn đang tăng lên qua mỗi năm khi du khách có xu hướng lựa chọn Việt Nam để trải nghiệm những điều bí ẩn, nền văn hóa truyền thống đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, nguyên sơ…

Đặc biệt, việc liên tiếp mở các đường bay mới cũng giúp kết nối du khách quốc tế đến với những vùng đất mới của Việt Nam dễ dàng, thuận tiện hơn.

Theo các chuyên gia từ tạp chí Condé Nast Traveller, chính tinh thần cộng đồng là nét đặc trưng nổi bật hấp dẫn du khách đến Việt Nam, từ các đô thị với những gánh hàng rong, những nhóm tập thể dục buổi sáng hay những tiệm cắt tóc ven đường, cho đến sự ấm cúng trong những homestay mộc mạc ở các bản làng xa xôi…

Nổi bật hơn cả, chuyến đi đến Việt Nam sẽ không trọn vẹn nếu thiếu trải nghiệm những cung đèo ngoạn mục ở Hà Giang huyền thoại (nay là tỉnh Tuyên Quang) với những cung đường uốn lượn với khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục và ấn tượng. Tuy nhiên, du khách không chỉ đến để trải nghiệm và chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây, điều thực sự đọng lại trong ký ức của họ chính là sự gắn kết, tình cảm của những người dân địa phương thân thiện, mến khách.

Những cung đường đèo của cao nguyên đá ở Hà Giang mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc cho du khách. (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

Phú Quốc: Hòn đảo đẹp nhất châu Á

Giải thưởng “Top Islands: Readers’ Choice Awards 2025” của Condé Nast Traveler cũng đã vinh danh Phú Quốc của Việt Nam là hòn đảo đẹp nhất thế giới khu vực châu Á.

Với 95,51 điểm bình chọn từ độc giả, Phú Quốc đã xuất sắc vượt qua các bãi biển nổi tiếng để vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những hòn đảo đẹp nhất khu vực châu Á - Malaysia (Langkawi với 92,99 điểm), Thái Lan (Koh Samui với 92,7 điểm), Philippines (Boracay với 90,54 điểm), Ấn Độ (quần đảo Andaman với 85,33 điểm)….

Qua bảng xếp hạng này có thể thấy tiềm năng to lớn và cơ hội phát triển vượt bậc của Phú Quốc, khẳng định đây là hòn đảo hấp dẫn, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu, xu hướng du lịch hiện đại, từng bước trở thành điểm đến yêu thích của khách du lịch quốc tế.

Là một trong những “thiên đường du lịch” hàng đầu, đảo ngọc Phú Quốc sở hữu những bãi biển xanh màu ngọc bích, những bãi cát trắng mịn trải dài và những rạn san hô sắc màu. Phú Quốc còn nổi tiếng với những khu rừng nguyên sinh rộng lớn cùng hệ sinh thái động, thực vật đa dạng, là điểm đến không thể bỏ qua dành cho những ai yêu thích khám phá, trải nghiệm.

Một góc Phú Quốc hiện đại. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Đáng nói là sự phát triển không ngừng của cơ sở vật chất, hạ tầng với các khu nghỉ dưỡng và các dịch vụ du lịch chất lượng cao đã giúp Phú Quốc trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí được du khách quốc tế lựa chọn. Bởi đến đây, du khách vừa được tận hưởng không gian sang trọng với dịch vụ đẳng cấp, vừa có thể hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ, quyến rũ.

Với những giá trị nổi bật đó, Phú Quốc đang khẳng định vị thế là trung tâm du lịch hàng đầu khu vực châu Á. Đảo ngọc không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là biểu tượng cho sự phát triển năng động của du lịch Việt Nam, mang đến cho du khách trong nước và quốc tế những trải nghiệm khác biệt./.

