Điện Biên: Khắc phục hiện trạng Di tích Phân khu Hồng Cúm

Ngày 12/7, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú cho biết đến cuối giờ chiều 11/7, cơ quan chức năng đã yêu cầu các hộ dân tập trung khắc phục xong tình trạng xâm phạm Di tích Phân khu Hồng Cúm, thuộc Di tích Quốc gia Đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Trước đó, sau phản ánh của một số cơ quan báo chí về việc Di tích Phân khu Hồng Cúm, thuộc Di tích Quốc gia Đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ bị xâm phạm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Ban Quản lý di tích khẩn trương xác minh, xử lý nội dung được phản ánh.

Cụ thể, chiều 10/7, Ban Quản lý di tích cử cán bộ tới kiểm tra thực địa, đánh giá hiện trạng và xác định các hộ gia đình có dấu hiệu xâm phạm đất di tích lịch sử Phân khu Hồng Cúm.

Sáng 11/7, Ban Quản lý di tích chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thanh An, Công an xã Thanh An và đại diện các hộ gia đình có liên quan tổ chức làm việc tại thực địa.

Kết quả, cạnh Di tích Phân khu Hồng Cúm có con đường dẫn vào khu dân cư, hiện nay do mưa kéo dài, đường sá lầy lội, gây khó khăn, không đảm bảo an toàn cho việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân.

Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, các hộ gia đình đã họp thống nhất cùng đóng góp kinh phí để mua vật liệu, thực hiện san gạt, tạo mặt bằng phục vụ việc đi lại hàng ngày.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai san, gạt làm đường, do không nắm được các quy định về quản lý, bảo vệ di tích, các hộ dân đã tự ý đổ cát sỏi, san lấp một phần di tích với diện tích rộng 2,5m, dài 25m và tự ý xây bờ tường rào (kè) dài 5,4m, cao 1,5m đấu nối trực tiếp vào chân tường bảo vệ của tấm bia Di tích.

Với những sai phạm nêu trên, các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các hộ dân tổ chức thi công hót toàn bộ phần đất đá và đã trả lại nguyên trạng mặt bằng cho di tích, trước sự giám sát của Ban Quản lý di tích, Ủy ban Nhân dân xã Thanh An và các đơn vị liên quan.

Di tích Phân khu Hồng Cúm là di tích thành phần, thuộc Di tích Quốc gia Đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, được xếp hạng tại Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Di tích nằm trên địa bàn thôn Hồng Cúm, xã Thanh An, đã được khoanh vùng bảo vệ năm 2001.

Hiện nay, di tích mới chỉ có bia giới thiệu, đường dẫn tới bia và chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nên chưa đưa vào phát huy giá trị./.

