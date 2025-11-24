Điện lực Đơn Dương dốc toàn lực cấp điện trở lại sau trận lũ lịch sử

Trong những ngày qua, xã D'Ran và các xã lân cận (huyện Đơn Dương cũ, tỉnh Lâm Đồng) đã phải hứng chịu một trận lũ lịch sử đặc biệt nghiêm trọng, gây ra thiệt hại nặng nề.

Mực nước dâng cao chưa từng thấy, khiến hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm, nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu bị chia cắt. Đáng chú ý hệ thống lưới điện, công tơ điện tại địa phương bị ngã đổ và hư hỏng nặng nề do cơn lũ quét qua.

Cụ thể từ ngày 19/11, trên địa bàn các xã D’Ran, Ka Đô, Quảng Lập, Đơn Dương xảy ra lũ lớn. Nước lũ sinh ra từ lượng mưa lớn trên địa bàn, lũ tràn về từ thượng nguồn cộng thêm xả lũ từ hồ thủy điện Đa Nhim đã gây ra trận lũ lịch sử trên.

Theo Công văn số 270/TB-BCHPCTT, Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi thông báo xả lũ hồ chứa Đơn Dương từ trong khoảng 2.100m3/s đến 2.580m3/s.

Hậu quả nước lũ gây hậu quả nghiêm trọng đến hệ thống lưới điện do Đội Quản lý điện Đơn Dương quản lý với 6 trụ trung thế, 7 trụ hạ áp bị ngã đổ; khoảng 2.000 công tơ điện thuộc 29 trạm biến áp bị ngập nước; 12.200 khách hàng đã bị mất điện…

Trước tình hình trên, ngay trong những ngày mưa lũ, Đội Quản lý điện Đơn Dương đã tổ chức trực 24/24h hàng ngày, chủ động phối hợp với địa phương cắt điện các khu vực bị ngập nước để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Đội đã huy động tất cả cán bộ và công nhân quản lý vận hành thực hiện kiểm tra; theo dõi thường xuyên trong suốt thời gian có lũ, cô lập điện các khu vực không đảm bảo an toàn do bị ngập nước; tái lập điện các khu vực đã đảm bảo an toàn phục vụ cứu hộ, cấp điện cho nhân dân sử dụng và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay sau khi cơn lũ vừa rút, Đội Quản lý điện Đơn Dương huy động tất cả cán bộ kỹ thuật, công nhân quản lý vận hành, dụng cụ, phương tiện, vật tư hiện có tổ chức khắc phục các hư hỏng lưới điện trong và sau lũ bắt đầu từ sáng 20/11.

Cùng với sự trợ giúp từ các Đội Quản lý Điện trực thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng, Đội Quản lý điện Đơn Dương đã triển khai các phương án cũng như nhân vật lực phục vụ công tác kiểm tra, xử lý, khắc phục để đảm bảo cấp điện sớm nhất có thể.

Sau trận lũ, đã có tới 6 trụ trung thế và 7 trụ hạ thế bị ngã đổ cần thay thế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Trần Minh Tường, Đội trưởng Đội Quản lý điện Đơn Dương, cho biết sau 2 ngày dốc toàn lực triển khai, đến ngày 20/11 Đội Quản lý Điện Đơn Dương đã xử lý tạm thời hoàn tất cấp điện trở lại, hỗ trợ kiểm tra hệ thống điện của người dân để đảm bảo an toàn nhất, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai.

Tiếp đó từ ngày 21/11, đơn vị triển khai công tác thay trụ hỏng, ngã và đã thay thế 4/6 vị trí trụ trung áp, 2 vị trí đang tiếp tục thay sau khi nước rút; đồng thời đã thay xong 7/7 trụ hạ áp.

Đến hết ngày 22/11 đã có 12.150 khách hàng được cấp điện trở lại. Chỉ còn 50 khách hàng chưa đóng điện do khu vực này còn ngập nước, các khách hàng này chủ yếu dùng điện để bơm nước tưới cây phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Với 2.000 công tơ đã bị ngập nước hư hỏng, Đội đã triển khai thay thế theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng, đến hết 22/11 đã thay được 350/2000 công tơ điện; dự kiến đến hết ngày 25/11/2025 sẽ thay xong toàn bộ công tơ bị hư hỏng./.

Bữa cơm trưa hối hả ngay giữa tâm lũ của các công nhân Đội Quản lý điện Đơn Dương để nhanh chóng đưa điện về với người dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)