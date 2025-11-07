Điện thăm hỏi về vụ tai nạn máy bay xảy ra tại bang Kentucky của Hoa Kỳ

Được tin vụ tai nạn máy bay của hãng vận chuyển UPS xảy ra tại bang Kentucky, Hoa Kỳ ngày 5/11 (giờ Việt Nam) gây thiệt hại về người và tài sản, ngày 6/11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

Chiếc McDonnell Douglas MD-11, được sản xuất năm 1991 và chở nhiên liệu cho chuyến bay 8,5 giờ tới Honolulu, bang Hawaii, đã gặp nạn vào khoảng 17 giờ 15 ngày 5/11 (giờ địa phương), chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali.

Ba thành viên phi hành đoàn cùng 8 người dưới mặt đất đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất 1 trẻ em. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến khoảng 11 người bị thương, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết con số thương vong có thể tăng lên, đồng thời xác nhận còn một số người mất tích./.

Vụ rơi máy bay chở hàng tại Mỹ: Bang Kentucky ban bố tình trạng khẩn cấp Hai hộp đen chứa thiết bị ghi âm buồng lái và dữ liệu bay đã được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn và sẽ được phân tích tại phòng thí nghiệm ở Washington D.C.