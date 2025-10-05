Đoàn Công Vinh gặp sự cố sức khỏe ngay trước giờ chung kết Mister Global 2025

Sau đêm bán kết cuộc thi Mister Global 2025 vừa diễn ra tối qua, ngày 4/10 tại Thái Lan, sáng nay (5/10) Đoàn Công Vinh đột ngột phải nhập viện với tình trạng sức khỏe không tốt.

Từ Thái Lan, Đoàn Công Vinh cho biết, trước khi vào thi bán kết đã thấy sức khỏe không ổn, cả người lạnh, run và đau bụng, cùng với việc căng sức chuẩn bị cho các vòng thi nên trạng thái thể lực khá tệ. Tuy nhiên, Đoàn Công Vinh vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, khắc phục để tham dự đêm bán kết với năng lượng khỏe khoắn nhất có thể.

Tuy nhiên, ngay sau đêm thi về sức khỏe càng lúc càng đuối. Đoàn Công Vinh cho biết cậu bị ói, tiêu chảy, đau đầu, sốt cả đêm, uống thuốc nhưng không đỡ. Tình hình không thuyên giảm nên đại diện nam vương Việt Nam phải gọi cấp cứu vào bệnh viện khám, điều trị.

Đại diện êkíp của Đoàn Công Vinh cho hay, tại bệnh viện các bác sỹ đã chẩn đoán Đoàn Công Vinh bị ngộ độc thực phẩm để kéo dài nên dẫn đến suy nhược cơ thể, phải điều trị, tĩnh dưỡng và hồi phục trong 1-2 ngày.

“So với đêm qua, nhờ sự giúp đỡ tận tình của các y bác sỹ nên hiện tại sức khỏe của Vinh đã khá hơn, nhưng vẫn đang còn yếu, rất mệt. Đây là sự cố không may mắn nằm ngoài ý muốn, Vinh sẽ cố gắng hết sức để có thể tham dự đêm chung kết tối nay. Rất mong mọi người thông cảm và chia sẻ với tình hình sức khỏe của Vinh lúc này,” Đoàn Công Vinh thông tin.

Đoàn Công Vinh vừa đi cấp cứu sáng nay. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trước đó, trước giờ bán kết diễn ra hôm qua, Đoàn Công Vinh còn hào hứng chia sẻ về hành trình tuyệt vời khi được liên tục dự thi hai cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới thuộc top 5 các cuộc thi dành cho nam lớn nhất hành tinh. Quả thực, chưa từng có đại diện nào “chạy sô” hai cuộc thi như Đoàn Công Vinh.

“Hành trình tham gia 2 cuộc thi lớn nhất thế giới dành cho nam giới từ Mister International 2025 đến Mister Global 2025 là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời tôi. Tham dự hai cuộc thi không chỉ là phấn đấu tìm kiếm thành tích, mà với tôi còn mang ý nghĩa tìm kiếm sự trải nghiệm, khám phá và trưởng thành trên con đường theo đuổi những cột mốc mới trên hành trình sống và cống hiến. Quan trọng hơn cả, đó là niềm tự hào và trách nhiệm khi tôi được đại diện Việt Nam trên các đấu trường nhan sắc quốc tế,” Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Có nhiệt huyết, quyết tâm, song thực tế những ngày qua sức khỏe của Đoàn Công Vinh đã bị ảnh hưởng do thời gian thi kéo dài cả tháng, với chuỗi lịch trình hoạt động dày đặc bên lề và cả áp lực từ các vòng thi bán kết, chung kết của hai cuộc thi liêp tiếp, nên hầu như không có ngày nghỉ.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê Tây Ninh, sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 77kg, cùng số đo hình thể 98-76-98. Hiện anh đang làm Trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện thoại.

Công Vinh từng vào top 10, giành giải Nam vương truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới… tại cuộc thi Man Of The World 2024 (Nam vương thế giới). Tại cuộc thi Mister International 2025 (chung kết tối 25/9 vừa qua), Đoàn Công Vinh lọt top 10 và giành loạt giải phụ Nam vương ảnh, Gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm./.

Hình ảnh Đoàn Công Vinh trong đêm thi bán kết tối qua, ngày 4/10. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

