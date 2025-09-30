Multimedia

Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam đấu Nepal: Đức Chiến là "quân bài tẩy"?

Để chuẩn bị cho hai trận gặp tuyển Nepal trong các ngày 9/10 và 14/10, thuộc vòng loại 3 Asian Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã công bố danh sách chính thức 24 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam.

Viết Thành
the-thao-phong-dpt-1.png

Đáng chú ý trong bản danh sách này có sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm. Thủ môn của Ninh Bình FC được gọi lên Tuyển thế chỗ cho Nguyễn Filip. Đáng chú ý, có tới 8 cầu thủ U23 Việt Nam vừa dự vòng loại U23 châu Á hồi đầu tháng 9 được bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Những cái tên được trải đều trên tất cả các tuyến của đội tuyển Việt Nam, từ hàng phòng ngự cho đến hàng công.

Dù vậy, bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn được giữ bởi các cầu thủ kỳ cựu, đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, và đặc biệt là "quân bài tẩy" Đức Chiến (Ninh Bình FC)./.

(Vietnam+)
#Đội tuyển Việt Nam #ĐT Nepal #Asian Cup #Vòng loại Asian Cup #HLV Kim Sang-sik
U23, Tuyển Việt Nam

