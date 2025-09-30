Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam đấu Nepal: Đức Chiến là "quân bài tẩy"?

Đáng chú ý trong bản danh sách này có sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm. Thủ môn của Ninh Bình FC được gọi lên Tuyển thế chỗ cho Nguyễn Filip. Đáng chú ý, có tới 8 cầu thủ U23 Việt Nam vừa dự vòng loại U23 châu Á hồi đầu tháng 9 được bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Những cái tên được trải đều trên tất cả các tuyến của đội tuyển Việt Nam, từ hàng phòng ngự cho đến hàng công.
Dù vậy, bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn được giữ bởi các cầu thủ kỳ cựu, đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, và đặc biệt là "quân bài tẩy" Đức Chiến (Ninh Bình FC)./.