Đồng bào Công giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong phong trào thi đua yêu nước

Đại hội thi đua toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025 đã diễn ra ngày 11/9, tại Hà Nội.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để đưa ra quyết sách mang tính lịch sử, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Lan tỏa tinh thần "kính Chúa yêu nước," dấn thân vì cộng đồng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi tới Đại hội lẵng hoa tươi thắm để thể hiện tình cảm, sự quan tâm và niềm tin tưởng sâu sắc vào phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã đạt được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường. Đời sống của nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng không ngừng được nâng lên. Lòng dân an yên, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tin tưởng vào chế độ và tiền đồ tươi sáng của dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương kết quả thành tích xuất sắc, đáng tự hào mà đồng bào Công giáo Việt Nam đã đạt được trong giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Đồng bào Công giáo Việt Nam dưới sự chủ trì và phát động của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đồng bào Công giáo cả nước đã luôn phấn đấu thực hiện tâm nguyện sống "tốt đời đẹp đạo" và "sống Phúc âm giữa lòng dân tộc," lo trọn việc đạo, chung tay việc đời.

Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo giai đoạn 2020-2025 đã lan tỏa được tinh thần "kính Chúa yêu nước," dấn thân vì cộng đồng, "người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt."

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến được các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao và có nhiều hình thức khen thưởng kịp thời, xứng đáng với công sức của đồng bào.

Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo cả nước cùng nhau thấm nhuần sâu sắc lời huấn dụ của Giáo hoàng Francis (Phanxicô): "Người Công giáo Việt Nam phải là người công dân tốt."

Người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước, đồng hành cùng dân tộc để xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc. Từ đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước sâu rộng với những nội dung cụ thể, thiết thực của các phong trào do Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Đồng lòng chung sức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào thời kỳ mới, đổi mới tư duy, sáng tạo, đột phá, thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, lần thứ XIV của Đảng, ông Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến với các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhắc tới 3 mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo cả nước cùng đồng lòng, chung sức giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc và nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Sau Đại hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp sớm tổ chức triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể Đại hội đã đề ra; bám sát cơ sở và thực tiễn, đẩy mạnh ký kết các chương trình phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo" và các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2025-2030, phát triển rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực.

"Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp cần quan tâm, lắng nghe ý kiến của các vị giáo phẩm và đồng bào Công giáo, nắm bắt và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các vị chức sắc, chức việc, tu sỹ và đồng bào Công giáo để phản ánh kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, giải quyết, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự gắn bó đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Việt Nam," Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ông Đỗ Văn Chiến lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam được phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn; kỳ vọng những kinh nghiệm quý báu, bài học thực tiễn được rút ra từ Đại hội sẽ là nền tảng vững chắc để phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, rộng khắp hơn nữa, ngày càng đi vào chiều sâu và kết thành ngàn đóa hoa người tốt việc tốt trong vườn hoa muôn màu, muôn sắc của dân tộc Việt Nam.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội xác định giai đoạn 2025-2030, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động, hướng nội dung phong trào thi đua về cơ sở; chú trọng vấn đề đạo đức liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) - vấn đề được Tân Đức Giáo hoàng Leo (Lêô) XIV rất quan tâm.

Kết hợp, cụ thể hóa các nội dung phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo hướng đến phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động nhằm thúc đẩy đổi mới tư duy, xây dựng hạ tầng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực...

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Năm năm qua (2020-2025), đồng bào Công giáo cả nước bằng những hành động, việc làm cụ thể luôn "Sống đạo hôm nay" đặt trên nền tảng bác ái yêu thương. Điều đó đã mang lại niềm tin tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, dấn thân phục vụ, chung lòng phát huy tinh thần sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm góp phần thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lập thành tích cao nhất hướng tới chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, góp phần xây dựng quê hương trong công cuộc đổi mới đất nước nói chung.

Phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo" gắn với 8 nội dung do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động đã đạt được những kết quả thiết thực hơn, có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sâu sắc.

Những việc làm cụ thể của đồng bào Công giáo là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt 9 nội dung phát động thi đua tại Hội nghị thi đua lần thứ V, giai đoạn 2015-2020.

Đã xuất hiện ngày càng nhiều người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bộ mặt của xứ, họ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp, đồng bào ngày càng phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân, sức mạnh khối đại kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường.

Hòa chung cùng phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc bước vào giai đoạn mới - Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp và đồng bào Công giáo Việt Nam tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số," thực hiện tốt hơn chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, hội nhập quốc tế cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân vì thành tích xuất sắc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2020-2025./.

