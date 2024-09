Đồng Nai: Khởi tố đối tượng nổ súng khiến 2 người thương vong

Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Đinh Văn Toàn để điều tra vụ nổ súng xảy ra tại khu vực chợ Hóa An, phường Hóa An, vào sáng 30/8, khiến 2 người thương vong.