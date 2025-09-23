Đồng Tháp đầu tư hơn 2.097 tỷ đồng để xây dựng trường học khu vực biên giới

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, tỉnh Đồng Tháp sẽ đầu tư 42 trường học với tổng kinh phí hơn 2.097 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ hơn 1.102 tỷ đồng, còn lại gần 995 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Các trường được xây dựng tại các xã, phường khu vực biên giới như Thường Phước, Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, Tân Thành, Hồng Ngự và Thường Lạc. Trong đó, tỉnh đầu tư 6 trường liên cấp (mỗi xã, phường một trường) theo thiết kế mẫu, quy mô từ 26 lớp học trở lên, đáp ứng trên 1.000 học sinh.

Mỗi trường có diện tích từ khoảng 5ha trở lên, gồm 167 phòng học, 192 phòng chức năng, khu thể thao, khối phục vụ sinh hoạt, các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị đồng bộ và bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích 186.980m2.

Các trường được đầu tư đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn để thực hiện nội trú, bán trú (2 trường nội trú, 4 trường bán trú).Đối với 36 trường còn lại, quy mô đầu tư gồm 182 phòng học, 413 phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ, khu thể thao, trang thiết bị và bồi thường giải phóng mở rộng mặt bằng với diện tích 6.300m2.

Sau khi hoàn thành, 100% trường học ở khu vực biên giới Đồng Tháp đạt chuẩn cơ sở vật chất mức tối thiểu và mức độ 1; 59/71 trường đạt mức độ 2; 100% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 10/71 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 61 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Về đội ngũ giáo viên, tỉnh cam kết đảm bảo số lượng, chuẩn hóa chất lượng, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đẩy mạnh tiếp cận STEM/STEAM, tăng cường dạy tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với các địa phương cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, sắp xếp trường, lớp phù hợp với định hướng quy hoạch của ngành Giáo dục đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; phối hợp với Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp xã tuyển dụng giáo viên đảm bảo đủ theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã lập kế hoạch xây dựng trường học các cấp đạt chuẩn quốc giai đoạn 2026-2030 để các cơ sở giáo dục chủ động thực hiện các chỉ tiêu đạt chuẩn quốc gia khác ngoài chỉ tiêu về cơ sở vật chất đảm bảo đồng bộ theo lộ trình. Sở phối hợp với các chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện ở các địa phương.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Lê Quang Trí cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã tập trung nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học nhằm đảm bảo điều kiện triển khai chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã đầu tư xây dựng 177 phòng học, 319 phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng học bộ môn, hỗ trợ học tập, phòng phụ trợ, phòng tổ chức ăn, phục vụ sinh hoạt, hành chính quản trị, các hạng mục phụ trợ khác cùng trang thiết bị. Tổng mức đầu tư hơn 498 tỷ đồng cho 25 trường ở các cấp.

Tỉnh Đồng Tháp có 6 xã, phường biên giới đất liền theo đơn vị hành chính mới, với tổng số trường học các cấp trên địa bàn là 75 trường và 82 điểm phụ, trong đó có 25 trường mầm non, 29 trường tiểu học, 15 trường trung học cơ sở, 2 trường tiểu học-trung học cơ sở, 3 trường trung học phổ thông và 1 trường trung học cơ sở-trung học phổ thông, với tổng số học sinh 39.708/1.263 lớp cùng 2.544 giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên.

Mạng lưới trường học các cấp được quy hoạch, sắp xếp phủ khắp, đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường. Trên địa bàn các xã, phường không có trường học nội trú, chỉ thực hiện bán trú chủ yếu ở cấp học mầm non và tiểu học./.

Quảng Trị: Đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng xây mới và nâng cấp trường học vùng biên Tỉnh Quảng Trị đề xuất xây mới 10 trường phổ thông liên cấp và nâng cấp 6 trường phổ thông hoặc trường phổ thông dân tộc bán trú hiện có tại 15 xã biên giới, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.338 tỷ đồng.