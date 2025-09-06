Quảng Trị: Đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng xây mới và nâng cấp trường học vùng biên

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh vừa có báo cáo đề xuất xây mới và cải tạo 16 trường phổ thông dân tộc bán trú.

Qua đó, đặt mục tiêu bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng khó khăn.

Cụ thể, tỉnh Quảng Trị đề xuất xây mới 10 trường phổ thông liên cấp và nâng cấp, mở rộng, cải tạo 6 trường phổ thông hoặc trường phổ thông dân tộc bán trú hiện có tại 15 xã biên giới.

Các công trình sẽ được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh và môi trường làm việc thuận lợi cho giáo viên gắn bó lâu dài.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các trường phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc các xã vùng biên giới khoảng 3.338 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học cho hơn 21.000 học sinh.

Trong số đó, ngân sách Trung ương khoảng 90%, ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác khoảng 10%.

Dự kiến trong năm 2025, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Phùng với tổng mức đầu tư 335 tỷ đồng (giai đoạn 1 khoảng 250 tỷ đồng).

Sau khi hoàn thành, Trường sẽ là nơi học tập cho khoảng 2.100 học sinh, được tiếp nhận từ 4 cơ sở giáo dục hiện có trên địa bàn.

Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị có 16 xã biên giới với 57 trường phổ thông; trong đó, có 17 trường phổ thông dân tộc bán trú và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú (cấp Trung học cơ sở).

Hiện tại, phần lớn các trường có nhiều điểm trường, còn thiếu phòng học bộ môn, khối phòng phụ trợ, khối phòng hỗ trợ học tập, khu sân chơi, thể dục thể thao.

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn một số trường đang sử dụng phòng học tạm, phòng học mượn và phòng học xuống cấp chưa bảo đảm việc tổ chức các hoạt động giáo dục./.

