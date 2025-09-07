Đột phá theo Nghị quyết 57: Biến quyết sách thành của cải vật chất

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định rõ quan điểm: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội.”

Để Nghị quyết 57 thực sự đi vào cuộc sống, các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân đang cùng hành động tạo ra những sản phẩm cụ thể, biến quyết sách thành của cải vật chất, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành

Triển khai Nghị quyết 57, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ứng dụng công nghệ “Mặt trận số,” góp phần đưa Mặt trận đến gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Ứng dụng nền tảng "Mặt trận số” tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ cần thiết: từ điều hành tác nghiệp; thực hiện các nghiệp vụ công việc hằng ngày: quản lý đoàn viên, hội viên; giám sát-phản biện xã hội... đến tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và phản ánh đến các cơ quan liên quan; cung cấp, hỗ trợ các thông tin hữu ích đến người dân...

Cùng với đó, các ứng dụng, kênh thông tin tuyên truyền hướng tới người dân đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai trên nhiều nền tảng: Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chuyên trang "Vì Người nghèo;" kênh tương tác Zalo Official Account "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam"... đã trở thành những kênh thông tin quan trọng, đưa hình ảnh và hoạt động của Mặt trận đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân.

Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng, Nghị quyết 57 mở ra hành lang pháp lý vững chắc để Kiểm toán Nhà nước triển khai mạnh mẽ, quyết liệt hơn Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 khi nguồn lực ngân sách dành cho hoạt động này được tăng cường. Trong đó ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong kiểm toán là một định hướng chiến lược của Kiểm toán Nhà nước, đồng thời cũng là xu hướng không thể đảo ngược trên thế giới.

Vừa qua, Kiểm toán Nhà nước lần đầu tiên thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kiểm toán, cụ thể là tại cuộc Kiểm toán chuyên đề việc đầu tư, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại một số địa phương.

Kết quả cho thấy sự khác biệt rất lớn: nếu thực hiện theo phương pháp kiểm toán chọn mẫu truyền thống, mỗi kiểm toán viên hoặc mỗi tổ kiểm toán chỉ có thể trực tiếp xử lý một số lượng hồ sơ nhất định tại một địa phương; trong khi đó, AI có thể rà soát đồng thời toàn bộ hồ sơ của nhiều địa phương, so sánh và đối chiếu dữ liệu giữa các địa phương. Từ đó phát hiện ra những bất thường mà phương pháp kiểm toán truyền thống khó có thể phát hiện.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Long An giúp người dân lấy số thứ tự trên kiốt đăng ký khám chữa bệnh tự động. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Triển khai kiốt sinh trắc học tự động trong khám, chữa bệnh là bước đi cụ thể của ngành y tế tỉnh Tây Ninh trong thực hiện Nghị quyết 57.

Trước đây, nhân viên y tế phải nhập thủ công toàn bộ thông tin bệnh nhân, vừa mất thời gian, vừa dễ sai sót. Hiện nay, người dân chỉ cần đưa Căn cước công dân vào kiốt, hệ thống sẽ tự động nhận diện gương mặt, kết nối dữ liệu bảo hiểm y tế và in số thứ tự phòng khám. Nhờ đó, việc tiếp nhận bệnh nhân diễn ra nhanh, gọn, minh bạch.

Không chỉ giúp giảm thời gian chờ đợi và áp lực cho nhân viên y tế, mô hình kiốt còn góp phần “xóa mù” công nghệ cho người dân. Qua việc làm quen các thao tác điện tử từ quét Căn cước, nhận diện gương mặt đến chọn phòng khám, người dân, đặc biệt là người cao tuổi từng bước hình thành thói quen tiếp cận công nghệ trong đời sống hằng ngày.

Phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm Make in Viet Nam

Ngày 4/9, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát động giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2025. Đây là năm thứ sáu giải thưởng được tổ chức và là năm đầu tiên được Bộ Khoa học và Công nghệ (sau khi hợp nhất) tổ chức.

Giải thưởng năm 2025 sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình. Qua đó tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số, số hóa các ngành kinh tế, tạo bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời hướng tới mục tiêu làm chủ các công nghệ cốt lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược.

Đặc biệt, năm 2025, lần đầu tiên giải thưởng tôn vinh các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Trải nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào cuộc sống tại Đồng Nai. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Qua 5 năm, giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” đã thu hút hơn 1.000 sản phẩm đăng ký dự thi.

Ban Tổ chức đã vinh danh 252 giải thưởng. Nhiều sản phẩm đoạt giải của doanh nghiệp đã được ứng dụng vào thực tế.

Các sản phẩm đoạt giải đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong và ngoài nước; đóng góp quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời từng bước hiện thực hóa việc đưa blockchain trở thành công nghệ chiến lược theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Tập đoàn KuCoin và Công ty 1Matrix vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.

Theo nội dung thỏa thuận, ba bên sẽ phối hợp thành lập liên doanh tại Việt Nam, tập trung phát triển hạ tầng blockchain, triển khai nền tảng giao dịch thử nghiệm, giải pháp thanh toán số, định danh điện tử và các công cụ quản lý rủi ro tuân thủ chuẩn quốc tế. Trong đó, Tập đoàn KuCoin đảm nhận việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu; Công ty 1Matrix phát triển hạ tầng và nguồn lực trong nước; Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam giữ vai trò kết nối chính sách, xây dựng chuẩn mực và hỗ trợ truyền thông.

Tập đoàn KuCoin là một trong những sàn giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới được thành lập ngày 15/9/2017 tại Hong Kong (Trung Quốc).

KuCoin hiện phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ; được đánh giá cao nhờ lợi thế công nghệ, thương hiệu quốc tế và kinh nghiệm triển khai hệ sinh thái tài chính số ở nhiều thị trường.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, 1Matrix và KuCoin mở ra giai đoạn hợp tác mới trong việc phát triển hạ tầng blockchain, thúc đẩy ứng dụng tài sản số, góp phần kiến tạo nền kinh tế số tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng mới trên bản đồ công nghệ toàn cầu./.

Nghị quyết 57: Tạo thêm nguồn lực và động lực phát triển kinh tế-xã hội Nghị quyết 57 đã thực sự lan tỏa trong cuộc sống, tạo thành phong trào xã hội rộng lớn, tạo thêm nguồn lực và động lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.