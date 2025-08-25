Bản tin 60s ngày 25/8/2025 gồm những nội dung sau:
Dự báo thời điểm bão số 5 đổ bộ, áp sát đất liền từ Hà Tĩnh - Quảng Trị.
“Mưa đỏ” đạt doanh thu “khủng” trong lịch sử phim cách mạng.
Trúc Nhân suýt ngã tại concert, ban tổ chức lập tức phản hồi.
Hành trình cứu tài xế mắc kẹt trong xe tải chênh vênh bên vực sâu.
Thiếu nữ 18 tuổi bị lừa “bắt cóc online”, ép quay clip nhạy cảm.
Bị điện giật khi chằng chống nhà cửa trước bão, 1 người tử vong.
Nga công bố video UAV đánh chặn máy bay không người lái Ukraine trong đêm.
Ông Zelensky kêu gọi hội nghị thượng đỉnh với ông Putin./.