Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Dự báo thời điểm bão số 5 đổ bộ, áp sát đất liền từ Hà Tĩnh - Quảng Trị

Dự báo 16h chiều ngày 25/8, tâm bão số 5 sẽ ở trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị với cường độ cấp 14, giật cấp 17, sau đó đi vào đất liền và suy yếu khi di chuyển sang Lào.

Theo dõi VietnamPlus
Dự báo thời điểm bão số 5 đổ bộ, áp sát đất liền từ Hà Tĩnh - Quảng Trị
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 25/8/2025 gồm những nội dung sau:

Dự báo thời điểm bão số 5 đổ bộ, áp sát đất liền từ Hà Tĩnh - Quảng Trị.

“Mưa đỏ” đạt doanh thu “khủng” trong lịch sử phim cách mạng.

Trúc Nhân suýt ngã tại concert, ban tổ chức lập tức phản hồi.

Hành trình cứu tài xế mắc kẹt trong xe tải chênh vênh bên vực sâu.

Thiếu nữ 18 tuổi bị lừa “bắt cóc online”, ép quay clip nhạy cảm.

Bị điện giật khi chằng chống nhà cửa trước bão, 1 người tử vong.

Nga công bố video UAV đánh chặn máy bay không người lái Ukraine trong đêm.

Ông Zelensky kêu gọi hội nghị thượng đỉnh với ông Putin./.

#Mưa đỏ 100 tỷ #bão số 5 #trúc nhân sự cố #tài xế kẹt trong xe tải #bắt cóc online #điện giật chống bão #chiến sự nga-ukraine #thượng đỉnh nga-ukraine

Podcast mới nhất