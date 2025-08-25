Dự báo thời điểm bão số 5 đổ bộ, áp sát đất liền từ Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Dự báo 16h chiều ngày 25/8, tâm bão số 5 sẽ ở trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị với cường độ cấp 14, giật cấp 17, sau đó đi vào đất liền và suy yếu khi di chuyển sang Lào.