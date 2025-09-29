Dự báo thời tiết đêm 29/9: Cảnh báo mưa dông, lốc, sét ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội.

Theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy, vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh tại các khu vực như; An Khánh, Yên Nghĩa, Bình Minh, Chương Mỹ, Hưng Đạo... và có xu hướng dịch chuyển về phía nội thành.

Trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới, các khu vực nói trên sẽ có mưa rào và dông, sau đó mưa có khả năng mở rộng sang nhiều khu vực khác như Xuân Phương, Từ Liêm, Đại Mỗ, Hà Đông, Thanh Liệt, Định Công, Hoàng Liệt và các khu vực nội thành khác của thành phố Hà Nội.

Trong mưa dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người dân và các hoạt động ngoài trời.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 29 và ngày 30/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực

Thủ đô Hà Nội

- Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 28-30 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 26 đến 29 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-4; riêng ven biển tối nay còn có gió đông nam cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9; sau gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3; riêng ven biển Thanh Hóa tối nay còn có gió đông nam cấp 6, giật cấp 8-9; sau gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C; cao nhất phía Bắc từ 29 đến 31 độ C, phía Nam từ 31 đến 33 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc gió đông, phía Nam gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C; cao nhất từ 31 đến 34 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C; cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Tại khu vực Nam Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C; cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C; cao nhất từ 30 đến 32 độ C./.

Huế và Quảng Ninh khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão Chính quyền, các lực lượng chức năng thành phố Huế và đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc và hoàn lưu bão số 10 gây ra.