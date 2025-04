Dự báo thời tiết dịp 30/4-1/5: TP Hồ Chí Minh chiều tối khả năng có mưa

Chiều 27/4, nhận định về xu thế thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành cho biết, khu vực Bắc Bộ từ ngày 28/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đề phòng nguy cơ xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27-30 độ C.

Khu vực Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ đêm 28/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ cao nhất phía Bắc phổ biến từ 28-31 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có nắng nóng.

- Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-36 độ C.

Thông tin diễn biến thời tiết từ 30/4-4/5, ông Nguyễn Hữu Thành cho rằng, từ ngày 30/4-1/5 Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng có mưa rào, dông, trời mát; từ ngày 2/5 mưa giảm, ngày trời nắng nhưng chưa có dấu hiệu của nắng nóng.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ ít mưa, có nắng nóng cục bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào, dông.

Cụ thể, thời tiết một số tỉnh, thành phố trong cả nước ngày và đêm 30/4 - 1/5: Khu vực Sapa (tỉnh Lào Cai) có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 17-21 độ C (xác suất mưa 60-70%).

Thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào, dông, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ dao động từ 24 - 29 độ C (xác suất mưa 65-75%).

Thành phố Huế, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 22-32 độ C (xác suất mưa dưới 20%).

Thành phố Đà Nẵng, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 24-32 độ C (xác suất mưa dưới 20%).

Thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25-33 độ C (xác suất mưa dưới 30%).

Thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), ngày nắng, chiều tối và tối có thể có mưa dông, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 15-26 độ C (xác suất mưa 55-65%).

Ngày 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và tối có thể có mưa rào nhẹ, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 27-34 độ C (xác suất mưa 55%). Ngày 1/5, ngày nắng, chiều tối và tối có khả năng có mưa rào, dông, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 27-34 độ C (xác suất 70%).

Ông Nguyễn Hữu Thành lưu ý thêm, thời điểm này là đang trong thời kỳ chuyển mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xảy ra, đặc biệt vào chiều tối. Đồng thời, nắng nóng trong những ngày tới có thể gây tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt. Người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt và du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Cùng với đó, từ ngày 28/4 tới 1/5, ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt triều cường. Đợt triều cường này không cao, đỉnh triều tại Phú An và Nhà Bè có khả năng ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 (dao động mức 1,4-1,45m) nhưng có thể gây ngập tại một số tuyến đường, vùng trũng, thấp ở huyện Nhà Bè, Quận 7, 8, Thành phố Hồ Chí Minh; một số khu vực trũng thấp ở Cần Thơ, Vĩnh Long nhất là trong trường hợp có mưa. Thời gian ngập từ 4-6 giờ sáng và từ 17-19 giờ chiều.

Đề cập đến việc cung cấp thông tin trước, trong dịp nghỉ lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, để đảm bảo thông tin thời tiết được cung cấp kịp thời, chính xác và đầy đủ phục vụ người dân, các hoạt động du lịch, đi lại cũng như tổ chức sự kiện trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cho công tác dự báo, cảnh báo thời tiết trong thời gian từ 15/4 đến 5/5/2025.

Từ thời điểm này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường tần suất phát hành các bản tin dự báo, đồng thời theo dõi chặt chẽ và cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: mưa lớn, dông, lốc, gió mạnh trên biển, mưa đá... nhằm giúp người dân, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đặc biệt, công tác dự báo sẽ tập trung cao vào những khu vực tổ chức sự kiện lớn trên cả nước, đảm bảo thông tin được cập nhật liên tục, sát thực tế, phục vụ hiệu quả công tác tổ chức và đảm bảo an toàn cho các hoạt động ngoài trời trong dịp lễ.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến nghị, nắng nóng có thể gây say nắng, sốc nhiệt. Mưa rào, mưa dông có thể làm gián đoạn sự kiện ngoài trời, gây trơn trượt, triều cường có thể gây ngập úng các vùng trũng, thấp. Do vậy, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm nên chuẩn bị các phương án ứng phó với mưa, gió mạnh, nắng nóng... như dựng rạp, che chắn thiết bị.

Người dân tham gia sự kiện nên chuẩn bị ô dù, áo mưa, nước uống... tùy theo điều kiện thời tiết.Các đơn vị chức năng đảm bảo các phương tiện cứu hộ, y tế, phòng cháy chữa cháy sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh do thời tiết.

Ngoài ra, theo Phó Trưởng phòng Nguyễn Hữu Thành, hiện bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, gần sáng và sáng 28/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ngày 28/4, phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội, ngày 28/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ C.

Cụ thể, đêm 27 và ngày 28/4, Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến từ 23-25 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc 24-26 độ C.Khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến từ 24-26 độ C.

Đêm 28 và ngày 29/4, Bắc Bộ, có nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến từ 23-25 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc 24-26 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến từ 24-26 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 27/4 đến ngày 28/4, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, ngày 28/4, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng...

Để chủ động ứng phó, chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực; đồng thời cập nhật liên tục thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông chính thống của Trung ương và địa phương./.

Thời tiết đêm 27/4: Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ phổ biến từ 24-36 độ C.