Đường đi của bão số 15 năm 2025: Dự báo từ 10h ngày 26/11 đến 10h ngày 1/12

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 26/11/2025, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.

Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.