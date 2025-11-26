Bão số 15 đổi hướng, tăng cấp và có 3 kịch bản xảy ra

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 15 đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc (trước đó là hướng Tây Bắc), tăng cấp và có khả năng xảy ra 3 kịch bản đối với bão số 15.

Cụ thể, hồi 10 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Nhận định về diễn biến bão số 15, Giám đốc trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết diễn biến tiếp theo của bão số 15 còn có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế. Dự báo, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 28/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Từ ngày 28/11, thời điểm khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113 (khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông), áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5.000m, có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi và có các khả năng khác nhau về đường đi và tác động của bão số 15 đối với các vùng biển cũng như khu vực đất liền Việt Nam.

Theo ông Mai Văn Khiêm, bão số 15 khả năng có 3 kịch bản xảy ra.

Kịch bản 1: Khả năng cao nhất hiện nay bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai-Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông (xác suất 70%). Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113 độ, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung.

Vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh. Từ ngày 27/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội. Trên đất liền ít có khả năng gió mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng-Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12/2025, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Kịch bản 2: Bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai-Khánh Hòa (xác suất 20%): cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai-Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Vùng ven biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29/11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150- 250mm trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12.

Kịch bản 3 (xác suất 10%): Bão tan trên Biển Đông và không ảnh hưởng đến đất liền nước ta, cả mưa và gió./.

Dự báo bão số 15 sẽ tăng thêm 2 cấp trong vòng 24 giờ tới Đến 7 giờ ngày 27/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây 170km về phía Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h; sức gió mạnh nhất cấp 10. giật cấp 13.