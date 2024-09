Đường sắt đề nghị Hà Nội hạn chế xe qua cầu Đuống do nước sông lên nhanh

Đường sắt đề nghị Hà Nội hạn chế phương tiện đường bộ qua cầu Đuống. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có phương án hạn chế phương tiện di chuyển qua cầu Đuống, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải đi qua cầu.

Theo báo cáo của VNR, tại cầu Đuống (Km 9+667) tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng vào lúc 12h trưa nay (10/9), mực nước tại trạm thủy văn Long Biên là +9,5m đạt mức báo động số 1, dự báo nước sông tiếp tục lên nhanh. Sáng nay, đường sắt cũng đã dừng chạy tàu qua cầu Long Biên, cầu Đuống.

Vì vậy, VNR đề nghị Hà Nội hạn chế phương tiện qua cầu nhằm đảm bảo an toàn về người, tài sản của người dân tham gia giao thông, an toàn công trình, an toàn chạy tàu.

“Trường hợp nước sông Đuống tiếp tục dâng cao đến báo động 2 (+10,5m tại trạm thủy văn Long Biên), đề nghị cấm tất cả người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên cầu Đuống cho đến khi nước rút đủ điều kiện an toàn,” ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc VNR kiến nghị.

Trước đó, VNR đã dừng chạy tàu qua cầu Long Biên đồng thời đề nghị Hà Nội cấm tất cả người và các phương tiện tham gia giao thông trên cầu Long Biên cho đến khi nước rút đủ điều kiện an toàn.

Ngay sau đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông báo về phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên Cầu Long Biên, thành phố Hà Nội; trong đó cấm người đi bộ và các loại phương tiện đi lại cả hai hướng trên cầu Long Biên. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 15h ngày 10/9 đến khi có thông báo thay thế.

Các phương tiện có nhu cầu đi qua cầu Long Biên lưu thông theo các cầu Chương Dương, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long.

Ngoài ra, VNR cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải vận chuyển, giải phóng hàng hóa đường sắt từ Ga Thường Tín đến Ga Giáp Bát do ảnh hưởng ngập nước tại Ga Giáp Bát và tuyến đường sắt vành đai Bắc Hồng-Văn Điển./.

