Ngày 20/11, Chính phủ Estonia thông báo nước này sẽ đóng các cửa khẩu đường bộ với Nga từ ngày 1/12 vì lý do an ninh và cân nhắc khả năng gia hạn biện pháp này sau 6 tháng.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna nêu rõ quyết định trên không xuất phát từ một vụ việc riêng lẻ, mà là bước đi tiếp theo trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và các hoạt động tấn công hỗn hợp ngày càng gia tăng.

Trước đó, Estonia cáo buộc các cơ quan an ninh Nga đứng sau âm mưu phóng hỏa nhằm vào doanh nghiệp quốc phòng nước này, được cho là vụ việc thứ hai trong năm nay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây là một phần trong loạt cáo buộc sai sự thật từ các nước châu Âu nhằm vào Moskva.

Estonia hiện có 5 cửa khẩu với Nga. Theo số liệu của cảnh sát Estonia, khoảng 760.000 lượt người qua lại biên giới hai nước từ đầu năm đến nay, trong đó có 307.000 lượt công dân Nga và 175.000 lượt công dân Estonia.

Trước đó, Phần Lan đã đóng các cửa khẩu với Nga từ năm 2023 và duy trì biện pháp này đến nay, trong khi Latvia và Litva vẫn cho phép hoạt động qua lại tại các cửa khẩu biên giới với Nga./.

Nga xác minh thông tin Estonia đóng các cửa khẩu biên giới Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva sẽ xác minh thông tin Estonia dự kiến đóng toàn bộ các cửa khẩu biên giới giữa hai nước từ đầu tháng tới.