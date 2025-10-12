Estonia đóng cửa tuyến đường qua lãnh thổ Nga

Lực lượng biên phòng Estonia ngày 11/10 thông báo đóng cửa tuyến đường đi qua khu vực Saatse Boot thuộc lãnh thổ Nga, sau khi phát hiện nhiều binh sỹ vũ trang xuất hiện bất thường gần biên giới.

Saatse Boot là khu vực lãnh thổ hình chiếc ủng của Nga rộng khoảng 115ha, nằm lọt giữa lãnh thổ Estonia. Một đoạn đường dài khoảng 1km của Estonia đi xuyên qua khu vực này, cho phép phương tiện qua lại mà không cần thủ tục đặc biệt.

Theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Estonia Künter Pedoski, phía Nga thường xuyên tuần tra khu vực biên giới, song trong những ngày gần đây “hoạt động di chuyển gia tăng đáng kể,” khiến nước này quyết định tạm thời đóng tuyến đường để ngăn chặn nguy cơ khiêu khích hoặc sự cố an ninh.

Truyền hình công cộng ERR dẫn lời sỹ quan Meelis Saarepuu cho biết lực lượng Estonia đã phát hiện một nhóm người vũ trang, mặc quân phục và bịt kín mặt, di chuyển thành hàng ngang trên tuyến đường này vào chiều 10/10.

Phía Estonia đã liên lạc với đối tác Nga nhưng không nhận được phản hồi cụ thể.

Lực lượng biên phòng Estonia đã tăng cường kiểm soát khu vực và thiết lập tuyến đường vòng tạm thời đến ngày 14/10.

Chính phủ Estonia cũng đang xúc tiến kế hoạch xây dựng tuyến đường mới tránh khu vực Saatse Boot, dự kiến hoàn thành trong vài năm tới./.

