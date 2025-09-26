Kinh tế

Kinh doanh

EU tìm cách lập liên minh thép với Mỹ để giải quyết tình trạng dư thừa

Hiện tại EU không có miễn trừ nào đối với xuất khẩu thép và nhôm sang Mỹ, mặc dù đã xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn thép chuyên dụng và 1 triệu tấn sản phẩm phái sinh từ thép mỗi năm.

B. Hoàn
Thép cuộn tại một nhà máy ở Duisburg, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thép cuộn tại một nhà máy ở Duisburg, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/9, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách thương mại và an ninh kinh tế, ông Maros Sefcovic, cho biết EU sẽ tiếp tục thảo luận với Mỹ về thép và nhôm như một phần trong nỗ lực giải quyết tình trạng dư thừa công suất toàn cầu đang tràn ngập thị trường châu Âu.

Phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) và các hội nghị liên quan diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), ông Sefcovic cho biết EU đã kết thúc các cuộc thảo luận với Đại diện thương mại Mỹ Jameson Greer, đồng thời lưu ý rằng các cuộc đàm phán cũng đề cập đến các bước tiếp theo, nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận chung giữa EU và Mỹ đối với thép và các sản phẩm phái sinh từ thép đối với châu Âu và các doanh nghiệp của châu Âu.

Ông nêu rõ: “Chúng tôi đã thảo luận khá lâu về việc thành lập một dạng liên minh thép giữa EU và Mỹ. Chúng tôi không xuất khẩu nhiều thép cho nhau, nhưng cả hai đều đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa sản lượng thép toàn cầu đang tràn ngập thị trường của chúng tôi."

Ông Sefcovic lưu ý rằng hiện tại EU không có miễn trừ nào đối với xuất khẩu thép và nhôm sang Mỹ, mặc dù đã xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn thép chuyên dụng và 1 triệu tấn sản phẩm phái sinh từ thép mỗi năm.

Ông cho biết EU đã đề xuất một hạn ngạch thuế quan đặc biệt, cùng với các biện pháp phối hợp chống lại tình trạng dư thừa công suất toàn cầu.

Ông cũng liên hệ vấn đề này với quốc phòng, nhấn mạnh rằng cam kết của châu Âu về chi tiêu quân sự cao hơn khiến việc bảo vệ ngành công nghiệp thép của khối trở nên thiết yếu. Theo đó, EU cần phải làm hết sức mình để bảo vệ ngành công nghiệp thép của mình và đang cân nhắc các biện pháp bảo vệ tiếp theo sau năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thuế quan #Thép #Xuất khẩu
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Triển lãm sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hút đông đảo người dân An Giang đến tham quan. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Khai mạc diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 là sự kiện quan trọng để Chương trình OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung bước sang một giai đoạn mới.

Vì sao 3 doanh nghiệp vàng bị xử phạt?

Vì sao 3 doanh nghiệp vàng bị xử phạt?

Không chỉ dừng lại ở mức xử phạt mỗi công ty 200 triệu đồng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chỉ rõ hành vi vi phạm của 3 công ty kinh doanh vàng (SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu).